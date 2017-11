(mth) - Am späten Sonntagabend kam es in der Route de Pétange in Niederkorn zu einer Schlägerei, bei der ein Mann eine Kopfverletzung erlitt. Seine Freundin, die den Streit schlichten wollte, wurde dabei ebenfalls verletzt.

Der Angreifer, bei dem es sich um den Ex-Freund der Frau handelte, ergriff nach der Tat mit einem Fahrzeug die Flucht. Er konnte am Montagnachmittag von der Polizei festgenommen werden. Der Mann soll am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.