Niederkorn: Bewaffneter Mann neutralisiert

Kurz nach 15 Uhr wurde der Mann von den Spezialkräften der Polizei in seiner Wohnung neutralisiert. Es wurde niemand verletzt.

(SC/rc/LE) - Wie die Polizei um kurz nach 14 Uhr auf Twitter meldet, wurde den Beamten ein Mann mit Schusswaffe gemeldet.

Die Person befand sich laut der Polizei in ihrer Wohnung in einer Residenz an der Rue Mathendhal. Vor Ort waren mehrere Patrouillen, die umliegenden Straßen (Rue des Pommiers, Rue Mathendhal und ein Teil der Route de Bascharage) wurden gesperrt, ein Sicherheitsperimeter wurde aufgebaut. Ersten Informationen zufolge hatte sich der Mann in einer Wohnung im Erdgeschoss verschanzt.

Gegen 14.50 Uhr hörte LW-Journalist Luc Ewen, der an einem Parkplatz an der Rue Franz Erpelding stand, sechs Detonationen. Ob es sich um Schüsse oder Blendgranaten handelte, ist noch nicht bekannt. Von der Polizei wurde der Journalist angewiesen, aus Sicherheitsgründen nicht aus seinem Auto zu steigen. Kurze Zeit später ertönte noch ein lauter Knall.

Kurz nach 15 Uhr kam die Meldung, dass der Mann von den Spezialkräften der Polizei in seiner Wohnung neutralisiert wurde. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Polizeieinsatz in Niederkorn beendet



Der Mann konnte in seiner Wohnung immobilisiert werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen und Straßensperren aufgehoben. Staatsanwaltschaft wurde informiert. pic.twitter.com/NsorGLLQIe — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 4, 2019









2 Die Polizei hat einen Perimeter um die betroffenen Wohnung aufgebaut. Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort

Wie die CFL um 14.30 Uhr mitteilte bleibt die Zuglinie 60 zwischen Differdingen und Petingen für die Dauer des Polizeieinsatzes gesperrt. Laut CFL wurde allerdings ein Schienenersatzverkehr zwischen Differdingen und Petingen eingerichtet. Die Bahnhöfe zwischen Differdingen und Petingen und auch der Bahnhof in Niederkorn werden aktuell aber nicht angefahren.

Straßensperre aufgrund eines Polizeieinsatzes



In Niederkorn sind aktuell folgende Straßen gesperrt:



Rue des Pommiers

Rue Mathendahl

Route de Bascharage



Polizeianweisungen bitte beachten.

Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/3GR0SyTKzG — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 4, 2019