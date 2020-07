Niederkerschen: Polizeikommissariat schließt

Die Gemeinde Käerjeng wehrt sich gegen angekündigte Schließung des Polizeikommissariates in Niederkerschen.

Das Polizeibüro an der Avenue de Luxembourg wird zum 1. September diesen Jahres schließen. Dies teilte der Käerjenger Bürgermeister Michel Wolter (CSV) am Freitag in der Gemeinderatssitzung mit.

Man habe ihm dies in einem Telefongespräch mitgeteilt, so ein sichtlich erboster Gemeindevater. Damit ende eine über 200 Jahre alte Tradition von Gendarmerie und Polizei in einer Gemeinde, die immerhin 10.464 Einwohner zählt.

„Schall und Rauch“

Wolter unterstrich, dass der Schöffenrat erst 2016 schriftlich Zusagen erhalten habe, die den Verbleib eines Nachbarschaftskommissariats in der größten Ortschaft der Gemeinde garantieren sollten ...