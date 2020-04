Die Korn wurde erneut verschmutzt, wie die Polizei am Freitagabend mitteilt.

Niederkerschen: Korn erneut verschmutzt

Erneut wurde das Wasser der Korn schwer verschmutzt – das meldet die Polizei am Freitagabend. Zeugen war am Freitagmittag aufgefallen, dass die Korn in Höhe des Einkaufszentrums in Niederkerschen extrem schmutzig sei. Sie verständigten die Polizei aus Petingen und Niederkerschen.

Die Beamten machten sich vor Ort ein Bild der Lage und informierten das Wasserwirtschaftsamt. Die Mitarbeiter des Amtes stellten fest, dass die Verunreinigung von einem Becken der Industriezone Gadderscheier kam. Proben wurden entnommen, die Ermittlungen aufgenommen. Diese werden nun zeigen müssen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Erst letzten Sommer war die Korn nach einem Löscheinsatz auf dem Kronospann-Gelände in der Aktivitätszone Gadderscheier verunreinigt worden. Eine große Konzentration an Ammonium war damals in den Flusslauf geraten. Infolge des Sauerstoffmangels starben die Fische.

