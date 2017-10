(vb) – Auf frischer Tat hat die Polizei in Niederanven zwei Einbrecher verhaftet. Die Täter verließen gerade ein Haus, dessen Eigentümer in Urlaub waren.

Bei einer sofortigen Großfahndung wurden die beiden Täter in einem Bus lokalisiert und festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Luxemburg ordnete ihre Verhaftung an.

In diesem Zusammenhang tätigen wir folgenden Zeugenaufruf: die Täter müssen bei der Flucht in der Gegend der Rue Mielstrachen, Rue de Mensdorf, Route de Trèves /Kreuzung Rue Laach ein Brecheisen oder ähnliches und eventuelles Diebesgut weggeworfen haben.Die Polizei Grevenmacher bittet mögliche Finder, dies so schnell wie möglich mitzuteilen. Um eventuelle DNA-Spuren auf das Einbruchswerkzeug oder den Schmuck zu vermeiden, sollten die Gegenstände auf keinen Fall angefasst werden.