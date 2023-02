Nichts für schwache Nerven

In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um graue Haare und Kinder.

Ich weiß nicht, ob es am zunehmenden Alter liegt oder daran, dass ich Kinder habe, die für jeden Streich zu haben sind. Auf jeden Fall sehe ich meine Friseurin seit den vergangenen Jahren deutlich häufiger als vorher. Es mag vielleicht fies klingen, aber ich bin mir sicher, dass ein Großteil der zunehmenden grauen Haare meinem achtjährigen Sohn geschuldet ist.

Zu seinen besonderen Vorlieben gehört es etwa, sich spätabends an mein Bett zu schleichen und mir sanft auf die Schulter zu tippen, um mich zu erschrecken. Es wundert wohl niemanden, dass ich danach mit Herzklopfen und zittrigen Händen versuche, wieder ins Reich der Träume zu gelangen. Da ist der schwarze Kajal, mit dem er mein Auto verschönert hat, nichts dagegen.

Was anfangs wie ein Streich aussah, stellte sich als cleverer Schachzug heraus.

Doch damit nicht genug: Erst neulich erklärte er mir voller Stolz, dass er aus dem Küchenfenster geklettert, dann auf die knapp 30 Zentimeter entfernte Mauer gesprungen sei, um die Katze am Ende der Straße zu füttern. Auch bei der Hausarbeit schafft er es, meinen Haarfarbenwechsel zu fördern. Zwar ist er beim Aufräumen ein Perfektionist, sodass alles in seinem Zimmer seinen festen Platz hat, aber bei anderen Dingen herrscht noch etwas Nachholbedarf.

So erwischte ich ihn vor einigen Tagen dabei, wie er mit dem Staubsauger Wasser aus dem Hundenapf aufsaugte. Was in diesem Moment wie ein Streich aussah, stellte sich nur Minuten später als durchaus wohlüberlegter Schachzug heraus. Hatte er doch kurz vorher das Saugrohr in den frisch gefüllten Eimer mit glühender Asche gesteckt und diese aufgesaugt.

Als junges Feuerwehrmitglied weiß er aber, dass man Feuer mit Wasser löscht. Also reagierte er prompt und wollte sein Missgeschick quasi wegspülen. Wirklich böse konnte ich ihm denn auch nicht sein.

