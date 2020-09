Oft beginnen Jugendliche bereits in der Pubertät mit dem Rauchen. Um gegen dies anzukämpfen, lanciert die Fondation Cancer nun die 22. Ausgabe der Mission Nichtrauchen.

Nichtraucher-Wettbewerb der Krebsstiftung

Oft beginnen Jugendliche bereits in der Pubertät mit dem Rauchen. Um gegen dies anzukämpfen, lanciert die Fondation Cancer nun die 22. Ausgabe der Mission Nichtrauchen.

Viele junge Menschen beginnen bereits in der Pubertät, also mit etwa 14 Jahren, zu rauchen. In dieser Zeit ihres Lebens spielt die Prävention eine Schlüsselrolle, so die Luxemburger Krebsstiftung - Fondation Cancer - in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben.

Vor allem junge Menschen greifen immer häufiger zur Zigarette. Wie aus einer Umfrage hervorgeht, rauchten im vergangenen Jahr in Luxemburg mehr als einer von drei 16- bis 24-Jährigen.

Bereits in der vergangenen Woche war hierzulande das Resultat einer Raucher-Studie veröffentlicht worden, die besagte, dass die Zahl der Raucher in Luxemburg im vergangenen Jahr stark angestiegen sei. Alleine in der Altersgruppe der 16-bis 24-Jährigen soll mehr als eine von drei Personen regelmäßig zur Zigarette greifen.

Kampf gegen Tabakkonsum

Um gegen den krebserregenden Konsum von Tabak anzukämpfen, startet die Fondation Cancer nun die 22. Ausgabe der „Mission Nichtrauchen“. In den vergangenen 21 Jahren haben mehr als 57.000 Schüler an dem Wettbewerb teilgenommen.

Der Wettbewerb, der vom 9. November an und noch bis zum 7. Mai 2021 läuft, richtet sich demnach auch in diesem Jahr an die unteren Sekundarschulklassen - von 7ème bis 4ème. Ziel ist es, sich sechs Monate lang an das Nichtrauchen zu halten. Die Einschreibungen für den Wettbewerb erfolgen nur bis zum 14. Oktober online auf der Seite www.missionnichtrauchen.lu. Besonders engagierte Schulklassen können entsprechende Preise von bis zu 1.000 Euro gewinnen.

Alle weiteren Infos zum Ablauf des Wettbewerbs auf: www.missionnichtrauchen.lu

