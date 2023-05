Die Polizei hatte in den vergangenen Stunden mit Ladendieben, Einbrechern und einer leichtsinnigen Fahrerin zu tun.

Aus dem Polizeibericht

Nicht versichertes Fahrzeug beschlagnahmt

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Einkaufszentrum in Foetz gemeldet. Sicherheitsbeamte konnten den mutmaßlichen Dieb vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es stellt sich heraus, dass der Mann bereits zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Diebstahl wurde zu Protokoll genommen und eine Fremdennotiz ausgestellt. Der Mann wurde daraufhin im Centre de Rétention untergebracht.



Fahrzeug beschlagnahmt

Ebenfalls am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei ein Auto gemeldet, das angeblich gefährlich über die A3 fuhr. Die Polizei konnte das Fahrzeug kurz darauf an einer Autobahnraststätte ausfindig machen. Bei der Kontrolle konnte die Fahrerin keine gültige Versicherung vorweisen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Beschlagnahmung des Pkws an.



Einbrüche

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet, unter anderem in der Rue Principale in Tetingen, am Boulevard Prince Henri in Luxemburg sowie in Bettemburg. In allen Fällen wurden Wertgegenstände entwendet. Tipps zur Vorbeugung von Fahrzeugeinbrüchen können auf der Internetseite der Polizei eingesehen werden.



