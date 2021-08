Der Transport von Sprengstoffen und -körpern birgt Gefahren. Deshalb sollten Bürger sie nicht in ein Recyclingzenter bringen.

Nicht ins Recyclingzenter

Wie Sprengkörper fachgerecht entsorgt werden

Sophie HERMES Der Transport von Sprengstoffen und -körpern birgt Gefahren. Deshalb sollten Bürger sie nicht in ein Recyclingzenter bringen.

Granaten, Abwehrminen oder andere Formen von Munition und Sprengstoff: Sporadisch sind auch Mitarbeiter von Recyclingzentren mit solchen Objekten befasst. Das ist dann der Fall, wenn Bürger Explosivstoffe loswerden wollen, aber nicht wissen, wie sie sie fachgerecht entsorgen sollen.

Dass von solchen Explosivstoffen aber Gefahr ausgehen kann, hat jüngst ein Vorfall in Merscheid gezeigt. Dort war am vergangenen Donnerstag bei Arbeiten in einem Waldstück ein vergrabener Sprengkörper, Kriegsmunition aus dem Zweiten Weltkrieg, explodiert. Eine Maschine war dabei in Brand geraten, verletzt wurde jedoch niemand.

Schifflingen: Mit der scharfen Mörsergranate zum Recyclinghof Ein Kunde wollte am Mittwochnachmittag eine Mörsergranate beim Recyclinghof in Schifflingen entsorgen. Was er offenbar nicht wusste: Die Granate war scharf.

Wie die Umweltverwaltung nun mitteilt, sei Personen, die Explosivstoffe in ein Recyclingzenter bringen, nicht bewusst, welches Risiko mit dem Transport eines solchen Stoffes einhergeht. So habe etwa eine Person Sprengkapseln, die genutzt wurden, um Züge zum Entgleisen zu bringen, in ein Recyclingzenter gebracht. Eine andere Person habe sich mit einer Tüte voll chemischer Substanzen in eine Sammelstelle für problematischen Abfall begeben. In der Tüte befand sich eine Flasche mit Nitroglycerin, einem Sprengstoff.

3 Immer wieder werden Sprengkörper ins Recyclingzenter gebracht. Foto: Sidec

Sprengexperten kontaktieren

In beiden Fällen haben die Verantwortlichen der Sammelstellen den Service de déminage der Luxemburger Armee (Sedal) kontaktiert, der sich vor Ort begab und die Sprengkörper kontrolliert explodieren ließ.

Depot Waldhof: Von der Fliegerbombe bis zum Salutschuss Über Munitionslager wollen Militärs aus nachvollziehbaren Gründen nicht viele Worte verlieren. Das ist beim diskreten Erscheinungsbild des Depots in Waldhof nicht anders.

Genau diese Anlaufstelle ist auch für Bürger, die bei sich zu Hause Munition, Granaten oder anderen Sprengstoff finden, die richtige Adresse. Wie die Umweltverwaltung betont, soll in solchen Fällen der Sedal (Tel. 2633-2227) oder der Notruf der Polizei (113) kontaktiert werden. Experten würden sich dann schnellstmöglich vor Ort begeben, um die Sprengkörper zu entfernen oder zu zerstören. So könne verhindert werden, dass Menschen durch eine ungewollte Explosion in Gefahr geraten.

