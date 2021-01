Nicht gezahlte Übernachtungen: Geldstrafe und ein Freispruch

Nicht bezahlte Hotelrechnungen brachten Anfang Januar einen Mann und eine Frau auf die Anklagebank. Nun fällten die Richter ihr Urteil.

Selbst wäre sie nie auf die Idee gekommen, sagte die Frau vor Gericht. Aber als ihr Bekannter der damals obdachlosen und mittellose Frau anbot, sie in einem Hotel unterzubringen und die Kosten zu übernehmen, habe sie eingewilligt. Die Rechnungen für einen vierwöchigen Aufenthalt in einem Hotel in Petingen und einen zweiwöchigen in einer Unterkunft in Niederkerschen bezahlte der Mann allerdings nie.

Und so mussten beide sich Anfang Januar in diesem Zusammenhang vor Gericht verantworten ...