Neun Monate auf Bewährung für Flugpassagier

Sophie Hermes Ein Passagier des Luxair-Fluges nach Rimini vom 24. August 2014 wurde am Donnerstag in erster Instanz zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte die Flugbegleiterinnen brutal angegriffen.

Neun Monate Haft auf Bewährung sowie eine Geldbuße von 3.000 Euro. Zu dieser Strafe wurde am Donnerstag ein 81-jähriger Mann verurteilt, der während eines Luxair-Fluges von Luxemburg nach Rimini am 24. August 2014 die Flugbegleiterinnen brutal angegriffen hatte.



Kurz nach der Essensausgabe stand der Passagier in der Bordküche und schleuderte einer Stewardess das Tablett mit dem Essen ins Gesicht. Der Grund: Er hatte geschlafen und deshalb vor dem Essen kein Glas Crémant bekommen.



Eingriff in die Flugsicherheit: „Ech krut kee Crémant”

Doch damit nicht genug. Als der Mann aufgefordert wurde, sich während der Landephase zu setzen, verweigerte er das. Schlussendlich musste er mit einem dafür vorgesehenen Restraint-Kit an einem Sitz fixiert werden. Dabei wehrte er sich mit allen Kräften, biss, boxte, zwickte und kratzte die Flugbegleiterinnen, die dabei verletzt wurden. Auch der italienischen Flughafenpolizei leistete er Widerstand.

Auf zivilrechtlichem Plan wurde der Angeklagte zudem zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 17.500 Euro und Verfahrensentschädigungen in Höhe von 6.000 Euro an die Fluggesellschaft und die beiden Flugbegleiterinnen verurteilt.



Alle Parteien haben 40 Tage lang Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.