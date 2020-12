Neujahrsfeier: Welche Regeln gelten am letzten Abend des Jahres? – hier gibt es die Infos kurz zusammengefasst.

Neujahrsfeier in Corona-Zeiten: So sind die Regeln

(jwi) - Nach Weihnachten ist vor Silvester: Wie immer klingt das Jahr am 31. Dezember aus. Das war es aber auch mit den Gemeinsamkeiten zu den Vorjahren. Denn verschärfte Corona-Maßnahmen bestimmen den letzten Abend 2021. Doch was ist erlaubt und was nicht? Hier eine kleine Zusammenfassung.

Generell gilt die nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr; eine späte Heimreise von einer kleinen privaten Feier ist damit nicht möglich. Pro Haushalt dürfen nur zwei Gäste aus demselben Haushalt empfangen werden.

Die Lieferung von Speisen und Getränken ist weiterhin erlaubt. Hotels und andere Übernachtungsmöglichkeiten dürfen Gäste empfangen; deren Restaurants und Bars bleiben allerdings geschlossen. Und schließlich ist auch der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum verboten.

Zudem wurden die Strafen bei Verstößen verdoppelt. Der Tarif der gebührenpflichtigen Verwarnung liegt nun bei 300 Euro.

Formelles Böllerverbot

Zu Silvester gehört bei den meisten Menschen aber auch ein Feuerwerk dazu. Das wird in diesem Jahr nur bedingt möglich sein.

Einerseits wegen der gerade erwähnten Corona-Maßnahmen, anderseits haben die allermeisten Kommunen sich für den Jahreswechsel 2020/2021 gegen eine Ausnahmegenehmigung entschieden. Das „Luxemburger Wort“ hat dazu eine Auflistung aller 98 Gemeinden zusammengestellt.







