(jl) - Es ist eine geradezu friedliche Stille, die in diesen besinnlichen Tagen über dem Abteistädtchen Clerf zu liegen scheint. Die dunklen Stunden, in denen hier im Dezember 1944 der Donner von Granaten- und Maschinengewehrfeuer über das Tal rollte und die Welt ringsum in Schutt und Asche fiel, sie könnten 73 Jahre später nicht ferner zurückliegen.

Vergessen sind jene leidvollen Kriegsereignisse vor Ort dagegen nicht, und im kleinen, aber reich ausgestatteten Ardennenschlachtmuseum im Schloss wird derzeit dafür gesorgt, dass sie auch nach dem Ableben der letzten Veteranen und Zeitzeugen in mahnender Erinnerung bleiben ...