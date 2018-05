Gleich vier Autos waren am späten Donnerstagnachmittag in eine Karambolage in der Avenue de l'Europe in in Petingen verwickelt. Insgesamt sechs Personen wurde verletzt – darunter auch ein neugeborenes Kind.

Neugeborenes verletzt

Steve REMESCH Gleich vier Autos waren am späten Donnerstagnachmittag in eine Karambolage in der Avenue de l'Europe in in Petingen verwickelt. Insgesamt sechs Personen wurde verletzt – darunter auch ein neugeborenes Kind.

Gleich vier Autos waren am späten Donnerstagnachmittag in eine Karambolage in der Avenue de l'Europe in in Petingen verwickelt. Insgesamt sechs Personen wurde verletzt – darunter auch ein neugeborenes Kind.



Unter der Leitung einer Notärztin aus Esch/Alzette wurden die Verletzten versorgt und abtransportiert.



Wegen des Rettungseinsatzes musste die viel befahrene Grenzstraße während mehr als einer Stunde voll gesperrt werden.



An der Unfallstelle waren die Feuerwehr aus Petingen, das Korps aus Sassenheim-Differdingen, vier Krankenwagen aus Petingen und Esch/Alzette, ein Notarzt aus Esch/Alzette sowie Polizisten aus Petingen und Aubange im Einsatz.



Fahrer betrunken



Bei einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen in der Rue de Strassen in Bartringen wurde am frühen Freitagmorgen eine Person verletzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme kurz vor 6 Uhr zeigte, stand der andere Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.



Darüber hinaus wurde jeweils eine Person am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der N15 zwischen Schumann und Pommerloch und gegen 6.30 Uhr auf der A13 in Höhe Schifflingen verletzt. ⋌