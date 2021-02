Seit Mittwoch präsentiert sich der Schriftzug „Luxemburger Wort“ in großen Lettern und von Weitem erkennbar am künftigen Hauptsitz.

Neues "Wort"-Gebäude nimmt Form an

Luc EWEN Der Umzug des Medienhauses Saint-Paul Luxembourg s.a. ist noch vor den nächsten Sommerferien geplant. Seit Mittwoch ist der Schriftzug "Luxemburger Wort" am Gebäude zu sehen.

Seit Mittwoch präsentiert sich der Schriftzug „Luxemburger Wort“ in großen Lettern und von Weitem erkennbar am künftigen Hauptsitz dieser Zeitung. Das brandneue Gebäude, an dem derzeit die letzten Arbeiten getätigt werden, befindet sich an der Ecke der Rue des Bruyères mit der Rue de Gasperich. An dieser Stelle befand sich einst die Buchbinderei „Reliure Saint-Paul“.

Der Umzug der Verwaltung und der Redaktion des Medienhauses Saint-Paul Luxembourg s.a. ist noch vor den nächsten Sommerferien geplant, wie Generaldirektor Paul Peckels gestern auf Nachfrage hin bestätigte.

Im neuen Gebäude werden neben dem „Luxemburger Wort“ auch das Magazin „Télécran“, sowie „Contacto“, „Decisâo“, „Automoto“, „Luxembourg Times“,„Radio Latina“ und die Anzeigendienste sowie die Verwaltung von Saint-Paul Luxembourg ein neues Zuhause finden. Das Druckereizentrum der Gruppe wird am aktuellen Standort in Gasperich verbleiben.

