Die Einwohnerzahl in der Südgemeinde steigt stetig. Nun soll auch die Wasserinfrastruktur nachziehen.

Am Galgenberg

Neues Wasserreservoir für Esch

Glenn SCHWALLER Die Einwohnerzahl in der Südgemeinde steigt stetig. Nun soll auch die Wasserinfrastruktur nachziehen.

Über 100 Jahre hat das aktuelle Trinkwasserreservoir auf dem Escher Galgenberg bereits auf dem Buckel. Aufgrund des raschen Bevölkerungswachstums der Südgemeinde haben sich die Anforderungen jedoch geändert. Damit auch bei weiterhin steigender Einwohnerzahl in Zukunft die Versorgung mit Grundwasser sichergestellt bleibt, plant die Gemeinde weitere Wasserreservoirs, eines davon auf dem Galgenberg.

Dort haben die Arbeiten für eine neuere, größere Einrichtung nun begonnen. Diese wird nur unweit des bestehenden Standortes neben dem Parkplatz am „Bois du souvenir“ errichtet. Erste Abholzungsarbeiten finden diese Woche bereits statt, die endgültige Fertigstellung der neuen Einrichtung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Das Budget für das Gesamtprojekt beläuft sich derweil auf rund 8,7 Millionen Euro.

Höhere Kapazität

Am Dienstag klärten die Verantwortlichen des Projektes rund um den Escher Schöffen André Zwally (CSV) die Presse sowie einige interessierte Anwohner über das Vorhaben auf. Demnach soll die neue Einrichtung über zwei Tanks mit einer Kapazität von insgesamt 5 500 Kubikmetern verfügen. Dies ist deutlich mehr als der aktuelle Wassertank, der sich gegenüber dem Stade Emile Mayrisch befindet und lediglich über ein Fassungsvermögen von 3 200 Kubikmetern verfügt. Zusätzlich wird mit der neuen Einrichtung die Möglichkeit bestehen, einen weiteren Tank hinzuzufügen und die Gesamtkapazität nochmals zu steigern.

Die beiden Wasserbehälter werden in einer Halle untergebracht, die eine Länge von über 50 Metern sowie eine Breite von gut 26 Metern aufweisen wird. Um die Einrichtung optimal in die Landschaft zu integrieren, wird zudem eine Verkleidung aus Holz angebracht.

Standortvorteile

Neben den größeren Abmessungen der neuen Anlage bietet sie gegenüber dem aktuellen Standort noch einen weiteren Vorteil. Die neuen Tanks sollen sich auf einer Höhe von 361 Metern über dem Meeresspiegel befinden und somit etwas höher gelegen als die aktuelle Anlage auf dem Galgenberg, was für einen höheren Wasserdruck im Netz sorgen wird.

Zusätzlich zu den eigentlichen Arbeiten an der neuen Anlage müssen auch noch weitere Wasserleitungen verlegt werden, um das neue Reservoir an das bestehende Wassernetz anzubinden. Eine erste, 750 Meter lange Leitung soll zwischen der aktuellen Anlage und dem Neubau entstehen und dabei unterhalb der Parkanlage am Galgenberg verlaufen. Eine zweite Verbindung soll ins Stadtzentrum führen und am Boulevard John F. Kennedy an das Wassernetz angeschlossen werden. Entsprechende Bauarbeiten zur Verlegung der neuen Wasserleitungen sollen voraussichtlich im kommenden September beginnen.

Weihnachtsmarkt-Comeback in Esch Ab kommender Woche lockt die Escher Innenstadt wieder mit vorweihnachtlichem Flair. Für Bürgermeister Georges Mischo (CSV) ein kleiner Schritt zurück zur Normalität.

Im Rahmen der Bauarbeiten am Galgenberg werde es auch zu einigen Einschränkungen für Besucher kommen, wie am Dienstag erklärt wurde. So könnten zeitweise Teile des Parkplatzes am „Bois du souvenir“ nicht genutzt werden, grundsätzlich werde aber versucht, den Impakt der Arbeiten so gering wie möglich zu halten.

Weitere Anlage geplant

Neben dem neuen Wasserreservoir auf dem Galgenberg plant die Gemeinde jedoch auch einen zusätzlichen Standort am „Dënnebesch“, wie Zwally am Dienstag verkündete. Dieser soll sich auf der gleichen Höhe befinden, wie die künftige Anlage auf dem Galgenberg, also ebenfalls auf 361 Metern Höhe. Durch die neuen Tanks sollen die Wasserreserven der Stadt Esch in Zukunft bis zu 65.000 Einwohner mit Trinkwasser versorgen können und somit dem steigenden Bedarf gerecht werden.

