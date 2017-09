(dho) - In Luxemburg leben fünf Prozent der Bevölkerung, also etwa 29 500 Menschen, in Hochwasserrisikogebieten. Regelmäßig müssen sie mit Überschwemmungen und voll gelaufenen Kellern rechnen. Um sich auf einen solchen Ausnahmezustand vorzubereiten, blieb ihnen bisher nichts anderes übrig, als den Wetterdienst im Auge zu behalten und sich über die Pegelstände der Flüsse in Echtzeit zu informieren.



Seit neuestem aber berechnet das Wasserwirtschaftsamt in Zusammenarbeit mit dem „Service de la navigation“ anhand eines komplexen Modelles, wie sich die Wasserpegel der Alzette, der Sauer und der Mosel in 24 Stunden entwickeln könnten. Auf der Internetseite www.inondations.lu sind die Vorhersagen einzusehen.



Dies kann man sich ähnlich einer Wettervorhersage vorstellen, erklärt Umweltministerin Carole Dieschbourg. So gebe es dann auch Wachsamkeitsstufen, die ausgerufen werden, wie bis jetzt etwa vor Unwettern. Dies ermögliche den Rettungsdiensten dann, ihre Teams früher in Bereitschaft zu versetzen. Menschen, die in einem Risikogebiet leben, können sich über E-Mail informieren lassen, wann Hochwasser bevorsteht, um sich besser vorzubereiten.



Internationale Zusammenarbeit seit 30 Jahren

Da Hochwasser aber nicht vor den Landesgrenzen haltmacht, reicht es nicht, die Gewässer und das Wetter allein in Luxemburg zu beobachten. Seit 30 Jahren arbeiten Luxemburg, Frankreich und Deutschland daher zusammen, um den Hochwasserschutz im Moselbecken zu verbessern. So fließen in das Modell nicht nur Daten aus Luxemburg ein.



„Für die Vorhersage des Pegels der Mosel ist es etwa wichtig zu wissen, welche Wassermassen aus den französischen Vogesen auf dem Weg sind“, erklärt Christine Bastien vom Wasserwirtschaftsamt. Daher sei es auch nötig, das Wetter rund um Luxemburg im Auge zu haben. Informationen über dessen Entwicklung werden von den internationalen Wetterzentralen geliefert und in das Modell eingespeist. Vor instabilen Wetterlagen, wie etwa einer Sturzflut, gebe es jedoch noch immer keinen Hochwasserschutz. Sie sind nämlich selbst für Wetterdienste schwer vorherzusagen.



Wie sich Niederschlag auf den Pegelstand in Luxemburg auswirkt, wird hierzulande an 36 Messstationen gemessen. 15 davon werden genutzt, um die Vorhersagen zu berechnen. Dies an der Sauer, der Mosel und der Alzette. Bisher wurde die Wassertiefe nur alle drei Stunden ermittelt. Seit neuestem passiert dies alle 15 Minuten, um ein genaueres Modell zu erstellen.



Maximal 24 Stunden im Voraus



Dennoch, es bleibt eine Prognose. Lediglich eine Tendenz wird aufgezeigt und nicht, wie viele Zentimeter der Pegel steigen wird. Um trotzdem möglichst präzise zu bleiben, veröffentlicht das Wasserwirtschaftsamt seine Vorhersage maximal 24 Stunden im Voraus.



Eine Schwierigkeit bei der Erstellung der Prognose sei zudem, die Beschaffenheit des Bodens mit einzukalkulieren. Wichtig sei nämlich zu wissen, wie viel Wasser er bereits aufgenommen habe, erklärt Noémie Patz vom Wasserwirtschaftsamt. Und auch Hochwasser, das aufgrund der Schneeschmelze entsteht, sei schwer vorherzusagen. Die Experten müssen dafür nämlich genau wissen, wie viele Zentimeter wo liegen. Um die Schneetiefe zu messen, müssen sie dann trotz ausgefeilter Technik vor die Tür.