Mit dem zweiten Viadukt Pulvermühle und dem Ausbau der Strecke Luxemburg - Sandweiler-Contern hat die CFL zwei Engpässe beseitigt.

Lokales 6 2 Min.

Neues Viadukt: Mehrgleisig zum Ziel

Rita RUPPERT Mit dem zweiten Viadukt Pulvermühle und dem Ausbau der Strecke Luxemburg - Sandweiler-Contern hat die CFL zwei Engpässe beseitigt.

„Ein extrem komplexes Vorhaben ist in einem überschaubaren Zeitraum verwirklicht worden“, sagte Mobilitäts- und Bautenminister François Bausch am Dienstag bei der Einweihung des zweiten Viadukts Pulvermühle und des zweigleisigen Ausbaus der Strecke Luxemburg – Sandweiler-Contern. Während für den Bau der zweiten Eisenbahnbrücke zehn Jahre benötigt wurden, waren es für die Doppelvergleisung deren sechs.



Alles in allem eine Kapazitäts- und Qualitätserweiterung, die nötig sei, wenn die Bürger auf den öffentlichen Transport umsteigen sollen.



Frequenz wird zum Jahresende erhöht

Marc Wengler, Generaldirektor der nationalen Eisenbahngesellschaft, sprach seinerseits von einem Meilenstein in der Geschichte der CFL. Mit dem neuen Viadukt und der Doppelgleisigkeit sei der Engpass in Richtung Wasserbillig behoben worden.



6 Blick auf den neuen Bahnhof Sandweiler-Contern. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Blick auf den neuen Bahnhof Sandweiler-Contern. Foto: Gerry Huberty Die neue Gare Sandweiler-Contern. Foto: Gerry Huberty Die Durchtrennung des CFL-Bandes durfte nicht fehlen. Foto: Gerry Huberty Das Viadukt Pulvermühle aus der Vogelperspektive. Foto: Pierre Matgé Stolze 247 Millionen Euro hat der Bau des zweiten Viadukts gekostet. Foto: Pierre Matgé Mit der Verwirklichung des zweiten Viadukts wurde das Nordkap des Bahnhofs entlastet. Foto: Pierre Matgé

In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass Ende dieses Jahres das Angebot mit mindestens zwei Stopps pro Stunde an den Bahnhöfen auf der Linie 30 vergrößert werde. Auch die Kapazität auf der Strecke Luxemburg-Ettelbrück-Ulflingen (Linie 10) soll erhöht werden. Eine Nachricht, die die Passagiere freuen dürfte.

Brückenschlag in der Hauptstadt In der Hauptstadt stehen die Zeichen auf Brückenbau. Ein Überblick.

247 Millionen Euro haben die Arbeiten am Eisenbahnviadukt verschlungen, das sich aus drei verschiedenen Elementen zusammensetzt: die Erweiterung des Viadukts, die Verlängerung zum dahinter gelegenen „perré“ und der Ausbau des Tunnels unter dem Boulevard d'Avranches.



Auf 215 Millionen Euro belaufen sich die Kosten für die Verdopplung der Gleise auf der Strecke Luxemburg – Sandweiler-Contern.



Nicht zu vergessen die Modernisierung des Bahnhofs in Cents-Hamm, die Abschaffung der Bahnschranke respektive der Bau der Straßenbrücke in Cents, der Bau eines Bahnhofs in Sandweiler-Contern mit verlängerten Quais, um den Halt längerer Züge dort zu ermöglichen und eines Parkplatzes für 35 Fahrzeuge.



Außerdem steht auf jedem Zugsteig eine mBox zur Verfügung, wo die Fahrräder sicher verstaut werden können. Ein Fußweg führt zu den Firmen Kühne+Nagel und Dupont de Nemours.



CFL-Generaldirektor Marc Wengler sieht die Verwirklichung des zweiten Viadukts als Meilenstein in der Geschichte der CFL. Foto: Gerry Huberty

Die neuen Bahnhöfe haben übrigens das „EureWelcome“-Label erhalten und entsprechen dem „Design for All“: Beide sind barrierefrei und verfügen über das Auris-System, das heißt visuelle und akustische Informationen für die Zugpassagiere, darunter auch Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität und Sehbehinderte.



Geht es nach Minister François Bausch, sollen künftig alle Bahnhöfe so aussehen. Ein weiterer Meilenstein, so CFL-Generaldirektor Wengler, werde der Ausbau des Hauptbahnhofs (Fertigstellung in 2021) sein.