(che) - Bis zu 90 Strafanzeigen gehen jedes Jahr beim Veterinäramt ein - wegen Tieren, die nicht artgerecht gehalten werden. Etwa der Hälfte dieser Anzeigen sind gerechtfertigt - etwa dann, wenn die Tiere kein Futter oder Wasser bekommen, in schlechtem hygienischen Zustand sind oder - in Fall von freilaufenden Nutztieren - keine Stallungen haben.

Um diese Fälle von Misshandlungen zu reduzieren, sollen Tierhalter vermehrt sensibilisiert aber auch zur Verantwortung gezogen werden, wie aus der Antwort von Landwirtschaftsminister Fernand Etgen auf die parlamentarische Anfrage der beiden DP-Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty hervorgeht.

Nicht umsonst spiele die Würde im neuen Tierschutzgesetz, das bald in Kraft treten soll, eine zentrale Rolle, so Etgen. Denn Tiere fühlen, genau wie Menschen, Schmerz.



Um Misshandlungen an Tieren vorzubeugen, sollen Grundschulkinder vermehrt sensibilisiert und informiert werden. Sobald das neue Gesetz in Kraft tritt, sollen die zugehörigen Kampagnen unter anderem in den Medien vorgestellt werden.

Bis zu 200.000 Euro Geldstrafe und drei Jahre Haft



Desweiteren beinhaltet das neue Tiergeschutz Maßnahmen, die Nutztierhaltern das den Besitz von Tieren untersagen kann - dies etwa, wenn sie sich nicht an die gesetzlichen Vorlagen halten. Zusätzlich wird es eine neue Liste an Bußgeldern geben, die die Strafmaßnahmen ergänzen sollen. Bis zu 200.000 Euro müssen demnach Tierhalter zahlen, die wegen schwerer Tiermisshandlung verurteilt werden. Des weiteren können Haftstrafen von bis zu drei Jahren ausgesprochen werden, bei Wiederholungstätern verdoppelt sich die Jahreszahl sogar.

Bei Tierausstellungen sind es die Veranstalter, die für den Schutz der Tiere sorgen müssen. Dies in Form von tierärztlichen Kontrollen.

Anfang September waren bei der "International Dog Show" sieben Hunde ohne Wasser und Nahrung in einem Fahrzeug in der prallen Sonne eingesperrt worden. Etgen betont, dass es noch nie zu einem solchen Zwischenfall bei dieser Ausstellung gekommen sei. Die Tierhalter seien zwar für die Gesundheit ihrer Tiere verantwortlich, doch nichtsdestotrotz sollen die von Zollbeamten oder Tierärzten ausgeführten Kontrollen verstärkt durchgeführt werden.

Etgen erklärt, dass es kein europäisches Register gibt, in dem Tiermisshandlungen verzeichnet sind. Sollte es jedoch auf europäischer Ebene zu einer einheitlichen Gesetzgebung kommen, könnte ein solches Verzeichnis nützlich sein.