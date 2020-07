Stade de Luxembourg. So lautet der Name des Neubaus in Kockelscheuer.

Neues Stadion heißt Stade de Luxembourg

Joe GEIMER

So sieht es im Inneren des neuen Stadions aus. Foto: Joe Turmes

Nun ist klar wie das neue Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer heißen wird. Bei einer Besichtigung des Neubaus am Donnerstagmorgen wurde das Geheimnis gelüftet: Stade de Luxembourg wird das knapp 10.000 Zuschauer fassende Stadion heißen, das unter dem Strich ganze 76 Millionen Euro kosten wird.

War vor der Corona-Pandemie noch von einer Eröffnung in diesem Herbst ausgegangen worden, kamen schnell Zweifel auf, dass dieser Termin einzuhalten sein würde. Nun ist klar: Die erste Begegnung in dem schmucken Stadion wird im März 2021 ausgetragen. Dann sind die Länderspiele im altehrwürdigen Stade Josy Barthel also definitiv passé.



