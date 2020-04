Das neue Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer öffnet später als geplant: frühstens in einem Jahr. Wenn es dann so weit ist, werden Besucher ihre Wagen auf einer provisorischen Parkfläche abstellen können.

Neues Stadion: Eröffnung verschiebt sich

Voraussichtlich ein Jahr wird es noch dauern, bis das neue Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer seine Pforten öffnen wird. War man vor der Corona-Pandemie noch von einer Eröffnung in diesem Herbst ausgegangen, sprach Schöffin Simone Beissel (DP) in der Sitzung des hauptstädtischen Gemeinderats am Montag von Frühjahr 2021.

Das geplante Parkhaus mit rund 2.000 Stellplätzen (links), gleich neben dem Fußball- und Rugbystadion (rechts) in Kockelscheuer. Grafik: Gruppierung PGNL

"Wir können im Moment nicht sicher sagen, wann das Stadion eröffnen wird. Wir hatten auf Oktober, November 2020 gehofft. Jetzt gehen wir vom Frühjahr 2021 aus - dieses Datum nennen wir allerdings mit aller Vorsicht. Denn es wird Material aus dem Ausland gebraucht. Da es momentan zu Verzögerungen bei den internationalen Lieferungen kommt, wissen wir noch nicht, wann am Bau wieder losgelegt werden kann", erklärte Simone Beissel.

Parken auf Provisorium

Das Thema kam in der Sitzung von Montag zur Sprache, als der Gemeinderat über den Bau einer provisorischen Park&Ride-Fläche in Cloche d'Or in der Nähe des neuen Stadions diskutierte. Denn die Arbeiten am eigentlichen Parkhaus mit rund 2.000 Stellplätzen, etwa 100 Meter vom neuen Stadion entfernt, werden frühstens erst zwei Jahre nach der Eröffnung des Austragungsorts von sportlichen Wettkämpfen beendet werden.

Teurer als geplant kommt dieser vorübergehende Parkplatz die Stadt Luxemburg nun zu stehen: Insgesamt 2.390.000 Euro wird die Gemeinde dafür ausgeben müssen. Zu den ursprünglich vorgesehen Ausgaben von 2.182.000 Euro kommen noch 208.000 Euro für die Kosten des Ingenieursbüros hinzu.

Für den Bau der provisorischen Parkfläche wird mit einer Dauer von rund 70 Tagen gerechnet. Insgesamt 600 Fahrzeuge sollen dort Platz finden. Ladestationen für elektrische Fahrzeuge sind nicht vorgesehen. Die Wagen werden auf Schotter geparkt, während die Zufahrten und Fahrwege hingegen asphaltiert werden.

Ersten 24 Stunden kostenlos

Das Parken auf dem Gelände ist während der ersten 24 Stunden kostenlos; ab 25 Stunden werden zehn Euro pro Tag verrechnet. Dementsprechend werden auf dem Gelände auch Schranken und Kassenautomaten stehen. Zudem wird auf Anfrage des Wasserwirtschaftsamts ein Rückhaltebecken installiert werden.

Mit den Bauarbeiten für den vorübergehenden Park&Ride-Parkplatz wurde bisher noch nicht begonnen. Da die Mehrheit des hauptstädtischen Gemeinderats bei zwei Enthaltungen dem Projekt allerdings zustimmte, wurde ein erster Baustein für den provisorischen Parkplatz gelegt.

