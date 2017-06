(BB/C.) - Sprachkurse sind beliebt. In der Hauptstadt sind die Kurse des nationalen Instituts (INL) für die offiziellen Sprachen des Landes oft in Windeseile und bis auf den letzten Platz besetzt. Nun soll sich ein zusätzliches Angebot auf dem Uni-Campus in Belval ansiedeln.

"Wie eine Studie zeigte, kommen viele Teilnehmer der Sprachkurse aus dem Süden des Landes oder aus der Grenzregion", betont die Pressestelle der Regierung. So wolle man das Sprachangebot näher an den Wohnort der Teilnehmer rücken.

Am Freitag hat der Ministerrat die Schaffung einer Zweitstelle des INL in Belval gebilligt.



Das neue Angebot soll auch auf die Nachfrage von Studenten und Mitarbeitern der Uni Luxemburg eingehen. Die Uni zählt zurzeit rund 6.500 Studenten und beschäftigt 1.730 Mitarbeiter.