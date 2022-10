Am Donnerstag wurde in Lasauvage die sechste Schlafunterkunft entlang des Minett-Trails vorgestellt.

Minett-Trail

Neues Schlafkabaischen in Lasauvage eingeweiht

Glenn SCHWALLER Am Donnerstag wurde in Lasauvage die sechste Schlafunterkunft entlang des Minett-Trails vorgestellt.

„Gäste können hier richtig in die Geschichte eintauchen“, zeigt sich Tourismusminister Lex Delles (DP) begeistert, als er am Donnerstagmorgen der Einweihung der neuen Minett-Trail-Schlafunterkunft in Lasauvage beiwohnt. In diesem sollen künftig Wanderer sowie weitere Touristen übernachten können.

Das Projekt, das rund 700.000 Euro kostet, hätte schon vor einigen Monaten fertiggestellt werden sollen, wurde wie alle anderen Unterkünfte entlang des Minett-Trails aber lediglich mit Verspätung fertig. „Die Unterkunft fiel genauso wie viele andere Bauprojekte der Pandemie zum Opfer“, erklärt die Differdinger Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng) während der Einweihung am Donnerstag.

Sieben Schlafplätze im ehemaligen Arbeiterhaus

Eingerichtet wurde die Schlafunterkunft in einem ehemaligen Arbeiterhaus an der Place Saintignon. Drei benachbarte Gebäude, die zur gleichen Häuserkette gehören, werden ebenfalls in touristische Unterkünfte umgewandelt.

Schwimmende Schlafunterkunft in Düdelingen eingeweiht Auf dem Wasser schlafen – mit dem Floater wird dies in Düdelingen möglich. Am Montag wurde die sonderbare Herberge offiziell vorgestellt.

Im Kabaischen können bis zu sieben Personen übernachten, aufgeteilt auf drei Schlafzimmer. Eines davon befindet sich im Erdgeschoss, gleich hinter der Eingangstür und ist samt des dazugehörigen Badezimmers behindertengerecht gestaltet. Die verbleibenden Zimmer, die ebenfalls über eigene Badezimmer verfügen, sind über eine Treppe zu erreichen.

5 In Anwesenheit des Tourismusministers Lex Delles wurde das Kabaischen am Donnerstag eingeweiht. Foto: Steve Eastwood

Im Erdgeschoss befindet sich zudem ein großer Aufenthaltsraum samt Küche. Highlight dürften die von der Künstlerin Lea Schroeder angefertigte Wandmalereien sein, die über eingebaute Fenster auch aus anderen Zimmern zu sehen sind. Eine Tür führt vom Aufenthaltsraum zum Außenbereich sowie zu einem Abstellraum für Fahrräder.

Beim Bau wurden vor allem nachhaltige Materialien genutzt, so bestehen die neuen Innenwände sowie die Decken beispielsweise aus Massivholzelementen. Auch bei der Außenwanddämmung wurde auf Holzfaserplatten zurückgegriffen.

Elf Gemeinden, elf Kabaisecher

Das Kabaischen in Lasauvage ist die sechste Schlafunterkunft, die entlang des Minett-Trails, eines 90 Kilometer langen Wanderwegs durch alle elf Südgemeinden, fertiggestellt wurde. Insgesamt umfasst das Projekt des Tourismusverbandes ORT Sud elf Herbergen, je eine pro teilnehmende Gemeinde.

Wenn elf Kabaisecher zu einem Tourismus-Spot werden Auf Wunsch der Gemeinden entlang des Minett Trails sollen alle Schlafherbergen einem einzigen Mietvertrag unterliegen.

Zuvor wurden bereits die Herbergen der Gemeinden Rümelingen, Düdelingen, Tetingen, Petingen und Monnerich eingeweiht. Übernachtungen können bisher jedoch lediglich für die Kabaisecher in Rümelingen, Tetingen und Düdelingen gebucht werden, dies unter www.simpleviu.com.

