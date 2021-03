Die Minister François Bausch und Henri Kox geben Erklärungen zum neuen Polizeikommissariat, zur neuen CGDIS-Kaserne und zur Tram in Esch.

Neues Polizeikommissariat in Esch, eher als geplant

Luc EWEN Minister François Bausch und Henri Kox geben Antworten zum Bau der neuen CGDIS-Kaserne und des Polizeikommissariats in Esch.

Das Grundstück am Boulevard Aloyse Meyer vor dem ehemaligen Arbed-Werk kann auch trotz der geplanten Trambahn problemlos bebaut werden. Das geht aus einer gemeinsamen Antwort der Minister François Bausch und Henri Kox (beide Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Marc Goergen (Piratepartei) hervor.

„Die künftige Tramstrecke verläuft über eine Ecke des Areals, auf der sich aktuell der Parkplatz Aloyse Meyer befindet und fährt dabei über eine Hauptachse, die im aktuellen Masterplan das Areal Esch-Schifflingen an das Viertel Lallingen anbinden soll.“ Von den knapp zwei Hektar des Parkplatzes seien durch diese Achse nur 0,3 Hektar betroffen, weshalb es ohne Problem möglich bleibe, das Areal zu bebauen, so die Minister auf die Frage des Abgeordneten. Der hatte sich allerdings auch erkundigt, ob die Entscheidung, die Tramstrecke hier zu bauen, mit den lokalen Vertretern der Kommissariate abgesprochen war. Die Antwort hierauf bleiben die Minister schuldig.

Am 29. Januar hatte das LW berichtet, dass der seit Langem geplante Bau einer gemeinsamen Kaserne für CGDIS und Polizei an dieser Stelle infrage gestellt sei. „Auf diesem Gelände, über das in Zukunft auch die Trambahn fahren wird, sind die eventuellen Platzverhältnisse doch nicht optimal, sodass zusätzlich noch nach einem alternativen Standort gesucht wird für einen dieser Dienste“, hatte die Verwaltung Bâtiments publics damals auf eine LW-Anfrage geantwortet.

Kommissariat Esch-Gare bleibt

Am 1. Februar reagierte François Bausch im LW und gab bekannt, dass das Polizeikommissariat nun nahe Raemerich entstehen werde. Lediglich die neue CGDIS-Kaserne werde am Boulevard Meyer gebaut. Dies bestätigen beide Minister nun auch in der Antwort an Marc Goergen. Auf dessen Frage nach den Auswirkungen der neuen Sachlage auf den Zeitplan antworten sie, dieser werde nicht negativ beeinflusst. Es sei sogar möglich, dass es, zumindest was das Kommissariat angeht, nun schneller vorangehen könnte. Dies, weil das Gelände in Raemerich bereits passend im Flächennutzungsplan klassiert ist und nicht umklassiert werden müsste.

Die Minister fügen hinzu, dass die Studien zum Areal am Kreisverkehr Raemerich nun beginnen. Sowohl die Polizei- als auch die Rettungskräfte können an ihren jetzigen Standorten bleiben, bis die jeweiligen Neubauten fertiggestellt sind. Das Kommissariat am Boulevard J.F. Kennedy werde darüber hinaus auch nach der Fertigstellung des neuen Gebäudes in Raemerich bestehen bleiben. Die aktuellen Kommissariate von Monnerich und Schifflingen gehören nicht mehr zum Projekt des neuen Kommissariats.

