(jl) - Ein unangenehm kalter Wind und Nieselregen, dieser Donnerstag ist einfach perfekt – zumindest für einen Besuch im neuen „Ciné Scala“ in Diekirch. Gemütlicher als die bunten Sitze im Saal 1 kann auch der heimische Fernsehsessel nicht sein und mit frischem Popcorn kann ja ebenfalls nicht jeder Haushalt dienen.

Welcher Film hier in zehn Minuten anläuft, verrät allein ein Blick durch die mit jugendlichen Gesichtern gespickten Reihen. Klar, „Fack ju Göhte 3“ ist derzeit (nicht nur) bei Teenagern schwer angesagt. Doch nun heißt es Klappe halten und Action!

Zufriedene Gesichter im Publikum

Ist die Zuschauerschar an diesem Spätnachmittag auch erwartungsgemäß noch überschaubar, so sollte man sich von diesem kurzen Eindruck doch nicht täuschen lassen. Die nackten Zahlen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. „In den ersten fünf Monaten seit der Eröffnung Ende Juni haben wir immerhin schon mehr als 34000 Besucher gezählt“, zeigt sich Nadine Petit, die sich in Diensten der Gemeinde Diekirch um die Belange des neuen Kinokomplexes kümmert, zufrieden.

Christophe Ludovicy aus Bourscheid ist glücklich, dass der Norden des Landes nun über ein so modernes Kino verfügt.

Foto: Nico Muller

Nicht minder erfreuen dürfte die Verantwortlichen aber auch das Urteil der Kinofans selbst. „Ich bin mittlerweile bereits zum dritten Mal hier. Hatte das alte ,Scala‘ auch durchaus seinen Charme, so bin ich doch ganz glücklich, dass wir im Norden nun über ein so modernes Kino verfügen“, sagt etwa Christophe Ludovicy aus Bourscheid, der an diesem Nachmittag gleich mit der ganzen Familie nach Diekirch gekommen ist. „Von zu Hause aus sind es für uns gerademal zehn Minuten bis hierher. Das ist schon toll.“

Schöne neue Sitze, kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür und stets die neuesten Filme auf der Leinwand: So lauten die Trümpfe des neuen „Scala“ derweil für Anouk Reiff aus Binsfeld, die sich den langen Weg bis zum Kinogenuss in der Hauptstadt künftig auch in der Regel sparen will. „Diekirch dürfte schon zu meinem Stammkino werden“, sagt sie, ehe sie gemeinsam mit einer Freundin in den schon abgedunkelten Kinosaal hineinhuscht.

Für Anouk Reiff aus Binsfeld wird das neue Kino Scala in Zukunft das Stammkino sein.

Foto: Nico Muller

„Der dritte Teil von ,Fack ju Göhte‘ ist in der Tat zurzeit unser Renner. Hervorragend besucht waren bislang aber auch ,Despicable me 3‘, 'Ostwind‘ oder auch ,Spiderman – Homecoming‘“, erklärt Nadine Petit mit Blick auf die bisherige Bilanz. Während der Schulzeiten werden im „Scala“ von montags bis freitags jeweils drei Filme pro Tag und Saal gezeigt, freitags, am Wochenende und während der Ferien sind es sogar vier.

Die fünf Säle des Kinos bieten dabei Platz für 473 Besucher, die dank bester Projektions- und Tontechnik geradezu in die Filmaction eintauchen können. Dies gilt besonders für den Hauptsaal 1, der mit dem erstklassigen „Dolby Atmos Soundsystem“ für ein unvergessliches Kinoerlebnis garantiert. Dass die meisten der Gäste bereits Wiederholungstäter sind oder doch zumindest solche werden wollen, gibt dem „Ciné Scala“ bislang jedenfalls recht. Klingt nach einem oscarreifen Angebot ...