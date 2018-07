Das Klinikum im Banken- und Europaviertel soll vergrößert werden, deswegen ist im Februar ein Architekturwettbewerb ausgelobt worden. Jetzt steht fest: Gleich zwei Planungsteams können sich freuen.

Neues Hochhaus für Hôpital Kirchberg

Dieses Jahr feiert das Kirchberg-Hospital ein rundes Jubiläum; seit nunmehr 15 Jahren werden an der Rue Edward Steichen in Luxemburg-Stadt Patienten versorgt. Das Krankenhaus hat sich im Laufe der Jahre ständig verändert – und wird das auch in Zukunft tun, denn die verantwortliche Fondation Hôpitaux Robert Schuman (HRS) hat im Februar dieses Jahres einen Architekturwettbewerb für den Bau einer Erweiterung auf dem Krankenhausgelände in Kirchberg gestartet.

Beim Gebäudeentwurf des Planungsteams Atelier d'architecture et de design Jim Clemes und Sander Hofrichter Architekten befände sich hinter den Fenstern in der oberen Etage ein Restaurant mit Skybar. Foto: Guy Jallay

Grund zur Freude haben nun gleich zwei Planungsteams, denn zum Sieger gekürt wurde sowohl der Entwurf von Atelier d'architecture et de design Jim Clemes, der zusammen mit Sander Hofrichter Architekten ausgearbeitet wurde, als auch das Konzept von Baumschlager Eberle Architekten St. Gallen, das gemeinsam mit Christian Bauer & Associés Architectes entwickelt wurde. Sie setzten sich gegen vier andere Planungsteams durch, die nach einer ersten Bewerbungsphase ausgewählt worden waren.



Baumschlager Eberle Architekten St. Gallen und Christian Bauer & Associés Architectes setzen bei ihrem gemeinsamen Entwurf vor allem aufs Grüne, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Foto: Guy Jallay

Die beiden Siegerprojekte wurden gleichwertig mit einem Preisgeld in Höhe von 35 000 Euro prämiert. Welches am Ende gebaut wird, steht aber noch nicht fest, denn an beiden müssen Verbesserungen vorgenommen werden: „Es ist noch nichts entschieden; die Planungsteams werden nun über die Änderungswünsche informiert und müssen dann die Entwürfe überarbeiten“, erklärt Dr. Claude Schummer, Generaldirektor der HRS-Krankenhausgruppe.



Raumgewinn durch Höhe



Wichtige Kriterien bei der Juryentscheidung waren unter anderem die Anbindung an dasbestehende Krankenhausgebäude, die Trennung von Patienten-, Personal-, Besucher- und Lieferantenströmen oder die Realisierbarkeit des Baus hinsichtlich der Statik.



Der Neubau soll an der Stelle, auf dem Spitalgelände gebaut werden, an der sich derzeit noch der außen gelegene Verwaltungsparkplatz befindet. Und auch das Verwaltungsgebäude wird weichen müssen, um dem neuen Hochaus Platz zu machen; 15 bis 16 Stockwerke hoch darf auf dieser Fläche gebaut werden.



Und dieser Raum wird dringend benötigt, denn die 90 Betten der Altenpflege der Clinique Sainte-Marie in Esch/Alzette werden nach Kirchberg verlegt und sollen dort im Erweiterungsbau untergebracht werden. Denn bis 2022 wird das Krankenhaus im Süden des Landes seine Pforten schließen. Außerdem werden in Kirchberg jedes Jahr rund 12 500 Patienten operiert und diese Zahl steigt ständig; auch das erfordert Platz.



Neben der Altenpflege könnte das Hochhaus ebenfalls eine Augenklinik, ein Dialysezentrum und ein Patientenhotel beherbergen, so schwebt es jedenfalls Claude Schummer vor.