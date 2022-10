Künftig sollen Rettungskräfte binnen 15 Minuten am Einsatzort sein. Mit dem Gebäude in Marnach soll die Erreichbarkeit im Norden verbessert werden.

Bessere Erreichbarkeit der Rettungskräfte

Neues Einsatzzentrum des CGDIS kommt nach Marnach

Um eine bessere Erreichbarkeit der Rettungsdienste in sämtlichen Regionen des Landes zu gewährleisten, soll die Zahl der Zentren erweitert werden. Auch im Kanton Clerf war ein neues Gebäude im Gespräch. Nun ist klar, dass dieses in Marnach gebaut wird.

Dies geht aus einer Antwort von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) auf die parlamentarische Frage des LSAP-Abgeordneten Carlo Weber hervor. „Es ist geplant, ein Einsatzzentrum der Kategorie III in Marnach zu bauen, dies an der N7, nahe dem neuen Kreisverkehr, der die N7 an die sogenannte Transversale anbindet“, so die Innenministerin.

Einsatzzentrum wird wichtige regionale Rolle spielen

Dieses Einsatzzentrum werde eine wichtige regionale Rolle spielen. „Ziel ist es, dass die Rettungsdienste landesweit in weniger als 15 Minuten am Einsatzort sind“, erklärt Taina Bofferding weiter. Dies sei im nationalen Plan betreffend die Organisation der Rettungsdienste (Pnos) festgehalten worden.

Die erforderlichen Grundstücke wurden bereits von der Gemeinde Clerf abgekauft.

