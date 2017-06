(jl) - Mit dem französischen Drama „Ce qui nous lie“ läutet das „Ciné Scala Dikrich“ am Mittwoch um 15 Uhr ein neues Kapitel Kinogeschichte in der Sauerstadt ein. Ein ganz passender Filmtitel, soll doch auch das Kino selbst zu einem Ort werden, der Filmfans aus der Nordstad und Umgebung verbinden und ihnen spannende, actionreiche, rührende, auf jeden Fall aber emotionsgeladene Momente garantieren soll.

Und das in einer Atmosphäre, die der heimische Fernsehsessel auch bei bester TV-Qualität wohl nicht herbeizuzaubern vermag. In fünf Vorführsälen stehen insgesamt 473 breite und komfortable Sitzplätze für die Besucher bereit, die dank einer ausgefeilten Projektions- und Soundtechnik geradezu in das Geschehen auf der Leinwand eintauchen können.

Das, wie sein Vorgänger, von der Gemeinde betriebene „Ciné Scala“ soll an sieben Tagen in der Woche drei bis vier Vorstellungen pro Tag und Saal bieten. Geöffnet ist während der Schulzeit von 15 bis 24 Uhr, während der Ferien von 13.45 bis 24 Uhr.



Angeschlossen an das Kino ist im Turm der ehemaligen Holzfabrik zudem das hippe „Bistro am Tuerm“, das sich nach Ende der Vorstellung natürlich bestens für ein Gläschen und ein Gespräch in trauter Runde eignet.

Wie Bürgermeister Claude Haagen im Rahmen der Eröffnungsfeier betonte, setzt sich mit dem neuen „Ciné Scala“ eine lange Diekircher Kinogeschichte fort, hat es doch bislang schon vier Filmtheater in der Sauerstadt gegeben. Das alte „Scala“ in der Rue Jean l'Aveugle“ hat übrigens seit vergangener Woche definitiv geschlossen. Ganz wie im Kino geht eben auch der nostalgischste Streifen irgendwann zu Ende ...