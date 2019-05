Nachdem der erste Reisetermin wegen schlechtem Wetter abgesagt werden musste, wurde jetzt ein neues Datum für den Transport der beiden Meeressäuger festgelegt.

Neuer Termin für Beluga-Transport festgelegt

Nachdem der erste Reisetermin wegen schlechtem Wetter abgesagt werden musste, wurde jetzt ein neues Datum für den Transport der beiden Meeressäuger festgelegt.

(SC) - Wie Cargolux und das Sea Life Trust am Dienstag verkündeten, haben die Beluga-Wale "Little Grey" und "Little White" einen neuen Termin für ihre große Reise aus einem Unterhaltungspark in China zu einem Freiwasserreservats vor der Küste Islands.

Nachdem das ursprüngliche Abreisedatum im April wegen schlechtem Wetter in Island abgesagt werden musste, wurde nun der 19. Juni als neuer Termin festgehalten.

6 Der Transport von Shanghai nach Island, unter anderem mit einem Cargolux Flugzeug, wird etwa 24 Stunden dauern. Foto: Guy Wolff

um weitere Bilder zu sehen. Der Transport von Shanghai nach Island, unter anderem mit einem Cargolux Flugzeug, wird etwa 24 Stunden dauern. Foto: Guy Wolff Die beiden Wale werden derzeit auf ihre große Reise vorbereitet. Foto: PA Wire (Cargolux/WDC) Zwei der drei Piloten, die die Wale mit dem Flugzeug transportieren werden: Claude Zehren und Claude Konsbrück (v.l.). Foto: Guy Wolff Das Flugzeug das die beiden Belugas in ihre neue Heimat bringen wird, wurde eigens umgerüstet. Foto: Cargolux Im leeren Innenraum des Cargolux-Fluguzeuges werden im Juni zwei Belugas die Reise ihres Lebens antreten. Foto: Guy Wolff Little Grey und Little White sin ein fotogenes Paar. Foto: Guy Wolff

Vor der isländischen Insel Heimaey entsteht das erste Meeresreservat der Welt als Auffang- und Schutzstation für Belugas.

Little Grey und Little White, einst Attraktionen im chinesischen Changfeng Ocean World-Park bei Shanghai, sollen dort Mithilfe der Cargolux und dem Sealife Trust eine neue, artgerechtere Heimat finden.



Sie werden dafür in einer eigens bereitgestellten, 32.000 Quadratmeter großen und bis zu 10 Meter tiefen Bucht ausgesetzt. Später sollen weitere Belguas folgen.



Refugium für bis zu 12 Beluga-Wale: die Vestmannaeyar-Bucht vor Island. Foto: PA Wire (Cargolux/WDC)

Bevor sie Freiheit schnuppern können, steht den beiden Weißwalen allerdings noch ein weiter Weg bevor. Die gesamte Reise per Lastwagen, Flugzeug und Fähre von Schanghai bis in die Bucht vor Island wird etwa 24 Stunden dauern.

Rund 10 000 Kilometer beträgt die Distanz zwischen Shanghai und der Bucht vor Island. Quelle: Cargolux