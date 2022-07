Seit dem Freitagnachmittag ist der Schöffenrat der Gemeinde wieder vollständig besetzt.

Vereidigung

Neuer Schöffe in Weiler-zum-Turm in Amt und Würden

(TJ) - Am Freitagmittag vereidigte Innenministerin Taina Bofferding mit Maurice Groben einen neuen Schöffen für die Gemeinde Weiler-zum-Turm.

Der angehende Schöffe leistete vor der Ministerin den Eid „Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.“ und ist somit offiziell Mitglied des Schöffenrats.

Seit Dezember hatte es eine Lücke im Gemeinderat gegeben, bei den Komplementarwahlen am 19. Juni war diese geschlossen worden. Dabei erhielten Gerard Schoos und Maurice Groben die meisten Stimmen.

