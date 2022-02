Die Suche nach einem neuen Standort für eine Fourrière im Südwesten scheint kein Ende zu nehmen. Auch der Eurohub Sud entfällt als Lösung.

Antwort auf parlamentarische Frage

Neuer Polizeihof kommt nicht ins Eurohub Sud

Die Suche nach einem neuen Polizeihof für abgeschleppte Autos im Südwesten des Landes nimmt kein Ende. Nachdem vor knapp zwei Monaten bereits der Standort „Am Plon“ in Lamadeleine als Alternative ausgeschlossen wurde, weil dieser zu klein ist und nicht die nötigen Bedingungen erfüllt, entfällt nun auch der Eurohub Sud zwischen Düdelingen und Bettemburg als Option.

Dies geht aus einer gemeinsamen Antwort des Wirtschaftsministers Franz Fayot (LSAP) und des Polizeiministers Henri Kox (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage des Südabgeordneten Dan Biancalana (LSAP) hervor.

Keine dauerhafte Lösung möglich

Obwohl der Antwort zufolge bereits einige Autos zeitweilig auf dem Gelände untergebracht wurden, könne das Areal zwischen den beiden Südgemeinden nicht als langfristige Lösung in Betracht gezogen werden.

Esch: Neuer Standort für Polizeihof gesucht Beschlagnahmte Autos blockieren öffentliche Parkplätze auf dem „Parking Terres Rouges“ in Esch.

Dies weil der rechtliche Rahmen, der unter anderem den Inhalt der allgemeinen Bebauungspläne der Kommunen regelt, eine dauerhafte Ansiedlung des Polizeihofes im Eurohub Sud untersage, so Fayot und Kox in ihrer Antwort.

Suche läuft bereits seit 2020

Die Suche nach einem Unterbringungsort für beschlagnahmte Autos im Südwesten des Landes läuft bereits seit August 2020. Damals wurde der bestehende Polizeihof in der ehemaligen Gebläsehalle in Belval aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Wegen Platzengpässen mussten Autos anschließend im öffentlichen Raum abgestellt werden, beispielsweise auf dem Parkplatz in der Avenue des Terres Rouges in Esch, was bei Anwohnern für Unmut sorgte.

Eine dauerhafte Lösung wurde bis zum heutigen Tag noch nicht gefunden. Dass die Suche nach einem neuen Polizeihof so lange dauert, ist in erster Linie auf die vielen Bedingungen zurückzuführen, die ein entsprechendes Gelände erfüllen muss. So muss dieses nicht nur über eine ausreichend große Fläche verfügen, sondern es muss auch abgesichert und überwacht werden können und sich in Nähe der zuständigen Polizeistelle befinden.

