Parallel zur Eröffnung des Parkhauses müssen sich Pendler jedoch auf einen reduzierten Fahrplan auf der Linie 70 einstellen.

1.600 Parkplätze

Neue P+R-Anlage in Rodange öffnet am 17. April

Der P+R-Parkplatz am Bahnhof Rodange wird am 17. April um 16 Uhr eingeweiht. Für Pendler stehen ab dann 1.600 Parkplätze zur Verfügung, um ihr Auto dort stehenzulassen und den Zug zu nehmen. Die Nutzung der Park-and-Ride-Anlage wird in den ersten 24 Stunden kostenlos sein, meldet „Paperjam“.

Die gute Nachricht wird jedoch von einer weniger guten begleitet. Aufgrund der Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Rodange wird es auf der Bahnlinie 70 zwischen Luxemburg - Rodange - Athus / Longwy zu Störungen kommen, sodass das Zugangebot bis Ende des Jahres angepasst werden muss, berichtet die CFL auf ihrer Website.



Weniger Züge bis Jahresende

Ab dem 17. April und außerhalb der Hauptverkehrszeiten wird auf der Bahnstrecke zwischen Rodange und Athus nur noch ein Zug pro Stunde in Belgien verkehren.

Die Reduzierung der Anzahl der Züge wird bis Dezember dieses Jahres andauern. Diese ist aber notwendig, um die Fortsetzung der Arbeiten zu ermöglichen, die diesen Bahnhof im Südwesten des Landes zu einem wichtigen Knotenpunkt machen werden, betonte die CFL in einer Mitteilung.

Die CFL erklärte auf ihrer Website, dass durch die Modernisierung des Bahnhofs Rodange Pendlern in der Region „längere Züge mit mehr Sitzplätzen“ zur Verfügung stehen werden. Die Anpassung der Schieneninfrastruktur werde „für mehr Pünktlichkeit und Servicequalität“ sorgen.

