Neuer Kommandant für die Berufsfeuerwehr

Rosa CLEMENTE In der Kaserne der freiwilligen und hauptberuflichen Feuerwehr der Stadt Luxemburg hat sich diese Woche so einiges getan. Ein wichtiger Wechsel fand statt.

Bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg ist diese Woche ein wichtiger Frontwechsel erfolgt. Das Korps erhielt einen neuen Kommandanten: Serge Heiles, der bis dato beigeordneter Kommandant und seit 27 Jahren im Dienst der Feuerwehr war.

Der neue Feuerwehrkommandant der Stadt Luxemburg heißt Serge Heiles und ist bereits seit 27 Jahren bei der Berufsfeuerwehr im Dienst. Lex Kleren

Heiles folgt auf Erny Kirsch, der sich nach 34 Jahren an der Spitze des Kommandos zurückzieht.



Erny Kirsch wurde mit 31 Jahren zum Kommandanten ernannt. Nach 34 Jahren an der Spitze reicht es das Kommando an Serge Heiles weiter. Foto: Anouk Antony

Der Wechsel findet demnach noch vor der für 2020 geplanten Inbetriebnahme des nationalen Rettungszentrums am Boulevard Kockelscheuer im Ban de Gasperich statt. Die Arbeiten an dem Gebäude liegen übrigens im Zeitrahmen. Derzeit ist der Rohbau zu 80 Prozent abgeschlossen, der Innenausbau wurde in Angriff genommen.



Neben der Kaserne der freiwilligen und hauptberuflichen Feuerwehr der Stadt Luxemburg werden sich dort unter anderem die Verwaltung der Rettungsdienste, die Notrufzentrale 112 und das Institut national de formation des services befinden.