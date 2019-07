Luxemburg im Backofen: Am Mittwoch wurde in Findel ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Für Donnerstag sagen Meteorologen sogar noch höhere Werte voraus.

Neuer Juli-Hitzerekord: 37,7 Grad in Findel gemessen

Luxemburg im Backofen: Am Mittwoch wurde in Findel ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Für Donnerstag sagen Meteorologen sogar noch höhere Werte voraus.

(jt mit dpa) - So heiß war es im Juli in Luxemburg noch nie: Wie der staatliche Wetterdienst Meteolux am Abend bestätigte, wurden am Mittwoch 37,7 Grad auf der Wetterstation in Findel gemessen. Der bisherige offizielle Rekordwert von 36,1 Grad stammte vom 4. Juli 2015 und belegt jetzt nur noch Platz zwei in der ewigen Temperatur-Hitliste.

Der Allzeit-Höchstwert von 37,9 Grad, registriert am 8. und 12. August 2003, wurde hingegen knapp verpasst. Allerdings werden am Donnerstag bis zu 42 Grad erwartet, wodurch die bisherige Spitzentemperatur bald der Vergangenheit angehören könnte. Die Werte stammen alle von Meteolux in Findel, der einzigen offiziellen Wetterstation im Großherzogtum.

Die heißesten Juli-Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947:



24. Juli 2019: 37,7 °C

4. Juli 2015: 36,1 °C

21. Juli 1995: 35,7 °C

26 Juli 2006: 35,6 °C

2. Juli 2015: 35,5 °C

18. Juli 1964: 35,1 °C

Auch in den Nachbarregionen knallte die Sonne am Mittwoch erbarmungslos vom Himmel. Nach vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind heute in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) 39,9 Grad erreicht worden. So warm war es in dem deutschen Bundesland noch nie. Der DWD muss diese Zahl allerdings noch verifizieren. Saarbrücken-Burbach ist mit 40,0 Grad am Mittwoch der wohl heißeste Ort im Saarland gewesen. Nach vorläufigen Angaben des DWD zog dieser Wert mit dem bisherigen Rekord im Saarland gleich: Am 12. August 2003 waren in Perl-Besch ebenfalls 40 Grad gemessen worden.

Auch in den Niederlanden war es heiß: Mit 38,8 Grad wurde der wärmste Tag seit 75 Jahren gemessen, wie das königliche Niederländische Meteorologische Institut mitteilte. In Belgien wurde ein jahrzehntealter Hitzerekord gebrochen. In dem Ort Kleine-Brogel im Nordosten des Landes habe das Thermometer am Mittwochnachmittag 38,9 Grad Celsius angezeigt, teilte David Dehenauw vom Königlichen Meteorologischen Institut (KMI) auf Twitter mit. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1833.