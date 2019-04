In Luxemburg gibt es künftig elf gesetzliche Feiertage im Jahr – der 9. Mai ist nun offiziell als Feiertag im Gesetz eingetragen. Bis zuletzt gab es jedoch Unklarheiten sowohl bei Unternehmen als auch Beschäftigten.

Neuer Feiertag in Luxemburg nun offiziell

(jt) - Seit heute, Freitag, ist es amtlich: Der Europatag am 9. Mai gilt in Luxemburg künftig als gesetzlicher Feiertag. Der entsprechende Gesetzestext wurde am Freitag im Mémorial veröffentlicht.

Die Regelung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2019. Daher ist auch bereits der Donnerstag, 9. Mai 2019, in knapp zwei Wochen ein Feiertag. Arbeitnehmer, die an diesem Tag arbeiten, müssen eine Feiertagszulage erhalten – ebenso wie an den anderen zehn gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg.

Bei der Arbeitnehmerkammer CSL haben sich seit Januar täglich "ein bis drei" Anrufer wegen des neuen Feiertags erkundigt, sagt eine Sprecherin auf LW-Nachfrage. Dabei handelte es sich sowohl um Arbeitgeber als auch Angestellte. Bei den meisten Anfragen ging es darum, ob der Feiertag bereits dieses Jahr in Kraft wäre. Die letzten Unklarheiten dürften nun mit dem Inkrafttreten des Gesetzes beseitigt sein.