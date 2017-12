(vb) - Erst am Sonntag haben CFL und Nachhaltigkeitsministerium in Howald und Pfaffenthal zwei neue, große Bahnhaltestellen feierlich eingeweiht. Für viele kleinere Bahnhöfe entlang der Wasserbilliger Zugstrecke kommt die Fahrplanumstellung zum 10. Dezember jedoch einer Rückstufung gleich: Fahrgäste und Bürgermeister klagen, dass vor allem die schnellen Regionalexpress-Züge an vielen bisherigen Haltepunkten vorbeifahren.



Danielle Haustgen ist von dem neuen Fahrplan enttäuscht ...