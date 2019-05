Vom Freitag- bis Sonntagabend sind einige Bereiche zwischen dem Gaspericher und dem Cessinger Kreuz für den Verkehr gesperrt.

Neuer Belag: Autobahn A6 teilweise gesperrt

Nadine SCHARTZ Vom Freitag- bis Sonntagabend sind einige Bereiche zwischen dem Gaspericher und dem Cessinger Kreuz für den Verkehr gesperrt.

Autofahrer, die vom Freitagabend bis Sonntag über die Autobahn A6 fahren wollen, müssen sich zwischen dem Gaspericher und dem Cessinger Kreuz in Geduld üben. Vom Freitagabend gegen 21 Uhr bis Sonntagabend um 22 Uhr wird dort nämlich der Belag erneuert.



Folgende Bereiche sind für den Verkehr gesperrt: die Zufahrten am Gaspericher Kreuz in Richtung A 3, A 6 und A 1, die Zufahrten am Gaspericher Kreuz aus Richtung Kreisverkehr Gluck sowie in Richtung A 6, die Zufahrt zum Autobahnkreuz Hesperingen vom CR 231 in Richtung A 3, die Autobahn A 6 zwischen dem Gaspericher und dem Cessinger Kreuz in Richtung belgisch-luxemburgische Grenze sowie die A 3 in Höhe des Autobahnkreuzes Bettemburg.

Die Umleitungen sind ausgeschildert.