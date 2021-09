Gemeinderat Redingen macht Weg für Umgestaltung des Park Worré definitiv frei, Kosten betragen rund eine Million Euro.

Neuer Atem für grüne Lunge

Park Worré erhält neues Gesicht

Marc HOSCHEID Gemeinderat Redingen macht Weg für Umgestaltung des Park Worré definitiv frei, Kosten betragen rund eine Million Euro.

„Es hat jahrelang gedauert und wir sind fast verzweifelt“, meinte Bürgermeister Henri Gerekens während der rezenten Gemeinderatssitzung in Redingen mit Blick auf die Umgestaltung des Park Worré. Am Donnerstag wurde das Projekt nun endlich einstimmig angenommen, nachdem zuvor eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der Bürger seit 2018 daran getüftelt hatte. „Es hat mit vielen Teilnehmern angefangen, es sind im Lauf der Zeit zwar weniger geworden, aber bis jeder zufrieden war, hat es eben etwas gedauert“, so Gerekens.

Auch wenn es keine kontroversen Diskussionen gab, hatte Rätin Monique Kuffer dennoch einige Nachfragen. So wollte sie unter anderem wissen, ob geplant sei, den Weiher wieder mit Wasser zu füllen. „Im Moment ist er ja leer, bis auf die Kropemannsstatue, was schon ziemlich komisch aussieht.“ Laut Gerekens sei geplant, den Weiher künftig mit Regenwasser zu speisen, bislang geschah dies durch unterirdische Quellen, die jedoch nicht mehr ausreichend Wasser lieferten.

Freiluftbühne entsteht

Der Weiher wird in der Mitte zudem um einen Meter vertieft, um diversen Tierarten ein frostsicheres Überwintern zu ermöglichen, wie Rat Charles Welter ergänzte. Dieser zentrale Bereich wird aus Sicherheitsgründen umzäunt und gleichzeitig wie eine Art Insel dienen. Direkt an den Teich angrenzend wird außerdem eine Freiluftbühne errichtet.

Der ganze Park wird mit befestigten Wegen durchzogen. Während am westlichen Rand ein Spiel- und Freizeitbereich entsteht, werden am Nordeingang nahe dem Bouleplatz 22 Parkplätze angelegt. Der bestehende Holzpavillon wird derweil abgerissen, weil er in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den aktuellen Ansprüchen genügt. Dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen, scheint eher unwahrscheinlich.

Die Kosten werden mit 860.000 Euro angegeben, wobei bei diesem Preis die Mehrwertsteuer nicht enthalten ist, insgesamt dürfte das Projekt mit rund einer Million Euro zu Buche schlagen. Im Budget 2021 waren 511.000 Euro vorgesehen. Finanzielle Unterstützung erhält die Gemeinde vom Tourismusministerium, über das Programm zur ländlichen Entwicklung sowie von der Denkmalschutzbehörde Sites et monuments. Wie hoch die angefragten Subsidien ausfallen werden, ist allerdings noch nicht gewusst.

