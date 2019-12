Mit dem Umsetzen einer EU-Direktive müssen Neuwagen künftig einen überarbeiten Abgastest durchlaufen

Neuer Abgastest ab 1. März 2020

Jacques GANSER Mit dem Umsetzen einer EU-Direktive müssen Neuwagen künftig einen überarbeiten Abgastest durchlaufen

Wer künftig nach einem Neuwagen Ausschau hält, sollte sich bei seinem Verkäufer im Detail über die CO2-Emissionen informieren. Mit Stichdatum 1. März 2020 gilt für Neuwagen nämlich ein neues Testverfahren, mit dem der Normverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen bestimmt werden. Luxemburg setzt damit ein europäisches Regelwerk um, das in Deutschland bereits seit September 2018 greift.



Das neue Messsystem könnte Auswirkungen auf die Autosteuer haben. Hintergrund ist der Dieselskandal und das Einführen der sogenannten Flottenziele, die jedem Autohersteller einen CO2-Durchschnittswert gewährt.



Realitätsfernes System

"Damit das funktioniert, muss allerdings auch das Messsystem der Realität entsprechen", so Mobilitätsminister François Bausch. Dass dies bisher nicht der Fall war, kann jeder nachvollziehen, der den im Katalog angegebenen Durschnittsverbrauch mit den Realwerten seines Autos vergleicht. "Die Abweichungen zwischen diesen Werten wurden mit den Jahren immer größer und reichen im Schnitt von 20 bis 25 Prozent", so Bausch. "Es ist also reiner Betrug, der die luxemburgischen Autofahrer im Jahre 2018 insgesamt 86 Millionen Euro mehr an Treibstoff gekostet hat, als die Autohersteller angegeben haben."

Standardisierte Tests



Ursache für die Diskrepanz ist das bisherige standardisierte Messverfahren "Neuer europäischer Fahrzyklus" NEFZ der jetzt abgelöst wird. Die bisherigen Verbrauchstests erfolgten ohne Zusatzausstattung wie beispielsweise einer Klimaanlage. Weitere Bedingungen waren eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h, eine Außentemperatur von 20 bis 30 Grad und eine voll geladene Batterie. Mit diesem Trick wurde erreicht, dass die Lichtmaschine sich nicht während des Tests einschaltete und für zusätzlichen Verbrauch sorgen konnte. Zudem waren der Reifendruck und das Reifenformat nicht vorgeschrieben, die Antriebsleistungen waren niedrig angesetzt und es gab keine Gewichtseinteilung der Fahrzeugklassen. Die Automobilhersteller verweisen darauf, dass es sich um reine Labortests handele, die wegen der Vegleichbarkeit standardisiert wurden.



Mehr Realitätsnähe



Die für europäische Straßenverhältnisse eher unrealistischen Bedingungen werden mit dem künftigen Testverfahren sehr viel näher am Alltagsbetrieb sein. Der sogenannte World Harmonized Light Vehicle Test Procedure WLTP soll die Verbrauchsangaben realistischer und damit im Endeffekt auch höher werden lassen. "Der Kunde weiß jetzt aber auch, wieviel sein Auto wirklich verbraucht. Es liegt am Verkäufer, diesen detailliert zu informieren", so Bausch.

Die Übergangsbestimmungen werden am 1. März 2020 auslaufen, bis dahin sind die Autohändler gehalten, sowohl die Werte nach dem alten als auch nach dem neuen Messverfahren anzugeben. Gut möglich, dass für den einen oder anderen Wagen dann eine höhere Autosteuer fällig wird. "Das liegt aber nicht an der Steuer selbst, denn weder das Berechnungssystem noch die Steuer selbst werden mit dieser Maßnahme erhöht", so Bausch.