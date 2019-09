Neue Zukunft für ehemaligen Schlachthof

Auf der Suche nach einer neuen Bestimmung für das vormalige "Schluechthaus" in Hollerich dürfen jetzt die Bürger mitreden.

Vor 22 Jahren schloss der Schlachthof in Hollerich für immer seine Türen. Seither werden die Räumlichkeiten anders genutzt. Im Hinblick auf den für Frühjahr 2020 vorgesehenen Umzug des Service Sports an seinen neuen Standort am Boulevard de Kockelscheuer plant die Stadt Luxemburg die Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs zur Umgestaltung und Sanierung des „Schluechthaus“. Im Vorfeld durften die Bürger am Samstag bei einem Tag der offenen Tür ihre Ideen einbringen.

Ein Blick zurück: Zwischen 1900 und 1902 ließ die Stadt Luxemburg das „Schluechthaus“ errichten, das nach seiner Neugestaltung in 1929 bis 1997 als solches in Betrieb war ...