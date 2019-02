Erneut versuchen Betrüger, mit so genannten "Ping back"-Anrufen Luxemburger zu ködern - bei Rückruf droht es teuer zu werden.

Neue Welle von betrügerischen Anrufen

(mth) - Seit dem Donnerstagnachmittag ist Luxemburg einer neuen Welle von so genannten "Ping Back"-Anrufen mit betrügerischem Hintergrund ausgesetzt. Die seit einigen Monaten bekannte Masche zielt darauf ab, dass zufällig luxemburgische Teilnehmer von einem automatisierten System angerufen werden - wer abhebt, zahlt eine überteuerte Verbindung. Betroffen sind alle Provider.

Ping-Calls: Betrüger in der Leitung In den vergangenen Tagen hatten wieder viele Handybesitzer einen Anruf in Abwesenheit von einer unbekannten Nummer. Zurückrufen sollte man nicht: Denn es könnte sich um eine Betrugsmasche handeln.

Wie gewöhnlich kommen die Anrufe aus exotischen Ländern wie Martinique mit der Vorwahl +33596 - die Idee dahinter ist, dass die Opfer nur die ersten beiden Stellen wahrnehmen und dadurch überzeugt sind, dass die Anrufe aus Frankreich stammen (Vorwahl +33).

"Wir blockieren die entsprechenden Nummern so schnell wie möglich, aber die aktuelle Angriffswelle ist mächtiger als sonst," so Thierry Iafrate, Sprecher des Providers Orange in Luxemburg. Die Anrufe könnten auch am Wochenende noch eintreffen, bevor die Maßnahmen zur Eindämmung greifen würden, so Iafrate.

Die Provider raten ihren Kunden, keine Anrufer mit unbekannter Nummer zurück zu rufen.