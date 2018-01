(rc) - Wie die Gratiszeitung "L'Essentiel" am Donnerstagmorgen berichtete, will die luxemburgische Eisenbahngesellschaft CFL in Zukunft ihren Kunden die Möglichkeit anbieten, Zugtickets über ihre online App zu kaufen.



Foto: Screenshot CFL - Mobile-App

So dürfte der Weg zum Fahrkartenschalter oder zum Automaten am Bahnsteig den meisten Reisenden in Zukunft erspart bleiben.



Laut dem Medienbericht reiche es dann aus, wenn der Kunde dem Kontrolleur das Onlineticket auf dem Handy zeigt.

CFL-Sprecher Tom Ewert bestätigte die Meldung auf Nachfrage, wollte aber nicht mehr Details geben. Ende Januar werde die neuen App-Version offiziell vorgestellt, hieß es.