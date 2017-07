Von Rita Ruppert

Das Fahrsicherheitszentrum in Colmar-Berg ist an seinen Grenzen angelangt und wird ausgebaut. Durch die Erweiterung erhalten die Lastkraftwagenfahrer eine eigene Fahrpiste und die Polizei einen Parcours für ihre Weiterbildungskurse in Sicherheit und Technik.

Nach dem Ausbau des Hauptgebäudes auf dem Areal des Fahrsicherheitszentrums in Colmar-Berg in 2016, steht im kommenden Jahr eine weitere Vergrößerung auf dem Programm: Auf einem vier Hektar großen, angrenzenden Gelände sind zwei neue Verkehrsübungspisten geplant ...