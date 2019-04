Motorradfahrer sind hierzulande immer wieder in tödliche Unfälle verwickelt. Das Mobilitätsministerium will nun mithilfe eines Aktionsplans solchen Unglücken entgegenwirken.

Neue Verkehrssicherheitsmaßnahmen für Motorradfahrer

Maximilian RICHARD Motorradfahrer sind hierzulande immer wieder in tödliche Unfälle verwickelt. Das Mobilitätsministerium will nun mithilfe eines Aktionsplans solchen Unglücken entgegenwirken.

Das Leben eines 23-jährigen Mannes endete im vergangenen Juli auf einer Wiese neben dem CR 122. Der Luxemburger aus Waldbredimus war mit seinem Motorrad zwischen Dreiborn und Flaxweiler unterwegs, als er von einem Lieferwagen erfasst wurde, der auf die Gegenspur geraten war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er auf eine Wiese geschleudert, das Motorrad landete in einem Bachlauf. Der junge Mann war der bislang letzte Motorradfahrer, der auf Luxemburgs Straßen sein Leben lassen musste.

Insgesamt starben im vergangenen Jahr neun Biker bei Verkehrsunfällen. Sie machen somit 25 Prozent der 36 Unfalltoten des vergangenen Jahres aus. "Über die Jahre hinweg haben sich die Unfallstatistiken stetig verbessert - allerdings bleiben die Zahlen bei den Motorradfahrern konstant", so François Bausch am Freitagnachmittag. Auch 2017, als die Zahl der Unfalltoten (25) ein Rekordtief erreichte, war der Anteil der Biker beträchtlich – 28 Prozent der Unfallopfer waren Motorradfahrer (sieben). Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurde ein Aktionsplan ausgearbeitet, der die Verkehrssicherheit für die Biker verbessern soll.



Anders als der 23-jährige Mann sind die meisten der tödlich verunglückten Motorradfahrer keine Luxemburger, sondern Ausländer, die hierzulande eine Ausfahrt machen. Die Unfallursache ist in den häufigsten Fällen Rasen. "Immer wieder kommen Ausländer nach Luxemburg, die sich einen Sport daraus machen, unsere Straßen, besonders im Norden, zum Rasen zu missbrauchen", so Bausch.



Dass dies ein weit verbreitetes Phänomen ist, haben auch Radarkontrollen im vergangenen Juni im Norden des Landes gezeigt, so Bausch. Bei den erwischten Motorradfahrern handelt es sich fast ausschließlich um Fahrer aus dem Ausland. Deshalb will die Polizei mit dem Beginn der Motorradsaison in den kommenden Wochen und Monaten ihre Präsenz verstärken und mehr Kontrollen durchführen. Neben einem zweiten Baustellenradar sollen die Beamten demnächst auch neue Handmessgeräte bekommen, die Kontrollen von Motorrädern erleichtern sollen.



Neue Markierungen sind ein Erfolg



Neben repressiven sieht der Aktionsplan aber auch präventive Maßnahmen vor. So wurden bereits im vergangenen Sommer Schilder an Gefahrenstellen aufgestellt und ein Pilotprojekt auf der N 25 zwischen Wiltz und Kautenbach umgesetzt. Dort wurde eine neue Straßenmarkierung eingezeichnet, die Biker in Kurven darauf hinweisen soll, mehr Abstand zur Mittellinie zu halten. Das Resultat dieser Maßnahme wurde mithilfe von mehreren Kameras überprüft. Das Fahrverhalten habe sich durch die neuen Linien deutlich verbessert, so Bausch. In der vergangenen Woche wurden solche Markierungen ebenfalls nördlich von Hosingen auf dem CR 342 zwischen der N 7 und Rodershausen angebracht.



Ab diesem Jahr soll zudem das Angebot der Fit-for-your-Bike-Trainingskurse ausgeweitet werden, die vom Centre de formation pour conducteurs organisiert werden. Im Rahmen dieser Kurse werden die Motorradfahrer nach der Winterpause wieder an ihre Maschine gewöhnt. So soll unter anderem eine Überschätzung des eigenen Fahrkönnens vermieden werden. Denn die führt zu Beginn der Motorradsaison immer wieder zu Unfällen.



Im Zuge des Aktionsplans hat das Ministerium auch eine Medienkampagne ausgearbeitet, die am kommenden Montag anläuft. Teil davon ist auch ein Videospot.