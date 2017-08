(nas) - Sie wurde bereits Ende Mai nach einer Bürgerversammlung angekündigt, ab Donnerstag gilt die neue Verkehrsregelung nun in Gasperich: Die Rue Franz Liszt, die Rue Christophe Colomb und die Rue Georges Clemenceau wurden zu Einbahnstraßen umfunktioniert.



Während letztere aufgrund der dort verkehrenden Buslinien durchgehend in die gleiche Richtung befahrbar sein wird, sieht dies bei der Rue Christophe Colomb und der Rue Franz Liszt anders aus. Dort ändert die Verkehrsführung ab der Rue Aristide Briand, die in der Mitte quer durch die drei Straßen führt.



Am Mittwoch wurden die neuen Verkehrsschilder in den einzelnen Straßen angebracht.

Foto: Nadine Schartz

Die Rue Johannes Gutenberg, die Rue Aristide Briand und die Rue Richard Wagner bleiben in beide Richtungen befahrbar.



Zudem müssen jene Autofahrer, die diese Wege bis dato als Abkürzung genutzt haben, um in die Industriezone zu gelangen, umdenken. So wird die Zufahrt von der Rue Christophe Colomb in Richtung Rue du Père Raphaël für den Verkehr gesperrt.

Diese vorerst provisorische Initiative soll zur Verkehrsberuhigung im Wohnviertel beitragen. Nach der sechsmonatigen Testphase wird geprüft, ob die Änderungen sich bewährt haben oder ob andere Lösungen notwendig sind.