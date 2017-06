(jl) - Mit Beginn der Arbeiten in der Rue Prince Henri läutet Ettelbrück am Montag die erste Phase zur Neu gestaltung des Bahnhofsviertels ein. Für Fahrzeugnutzer heißt dies aufgemerkt, wird die Verkehrsführung damit doch in neue Bahnen gelenkt.

Betroffen ist hiervon in aller erster Linie die Avenue John F. Kennedy, die während der Arbeiten nur noch in Richtung Avenue Salentiny und Warken befahrbar bleibt. Die Linksabbiegung am Ende der Avenue Kennedy in den oberen Teil der Rue Prince Henri wird ab Montag dagegen gesperrt sein.

Gegenverkehr in der Rue de la Gare



Wer also von Diekirch her durch Ettelbrück in Richtung Schieren fahren will, wird schon auf Höhe des „Centre Kennedy/Match“ in die Rue de la Gare und durch den unteren Teil der Rue Prince Henri in die Rue du Canal geleitet. In der Rue de la Gare, die sonst nur eine Fahrtrichtung zulässt, wird demnach also ab Montag Gegen- verkehr herrschen.

Wer das Bahnhofsviertel von Schieren her ansteuert, wird derweil am Ende der Rue du Canal über das Ettelbrücker Bahnhofs- gelände geleitet, von wo aus man dann durch die Rue de la Gare zum Ortsausgang in Richtung Diekirch gelangt.

Der obere Teil der Rue Prince Henri – der eigentliche Baustellenabschnitt also – wird seinerseits nur noch von der Avenue Salentiny herab befahrbar bleiben, dies über die dortige Busspur.

Baustellendauer liegt bei einem guten Jahr



Insgesamt geht man für die Arbeiten am oberen Teil der Rue Prince Henri von einer Baustellendauer von einem bis anderthalb Jahren aus.

Es handelt sich dabei um die erste von insgesamt fünf Arbeitsphasen, dank der das Ettelbrücker Bahnhofsviertel bis 2025 neu gestaltet und der Bahnhof selbst zu einem modernen „Pôle d'échange multimodal“ im öffentlichen Verkehrsnetz umgebaut werden soll.