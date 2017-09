(str) - Die Bilanz des „Comité de surveillance du sida“ für das Jahr 2016 ist schockierend: Es gab 98 Neuinfektionen mit dem HIV-Virus.



Teil des Problems seien unter anderem neue Konsumgewohnheiten bei Drogenabhängigen, erklärt Gesundheitsministerin Lydia Mutsch in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage der Grünen-Abgeordneten Josée Lorsché.



Insbesondere sei der veränderte Konsum durch die erhöhte Verfügbarkeit von Kokain herbeigeführt worden, so die Ministerin. Und diese Droge führe zu einer deutlich höheren Zahl von Injektionen pro Tag und zu einem schnelleren sozialen Abstieg.



Hohes Risiko



Die Folge sei dann, dass die Konsumenten einem viel höheren Risiko von HIV-Infektionen und anderen ansteckenden Krankheiten ausgesetzt seien. Die Frage stellt sich demnach, wie auf diese Entwicklungen zu reagieren ist.



Wie Lydia Mutsch hervorhebt, müssten die Strategien stets an die Situation der Risikogruppen angepasst werden. Nach einer Analyse der bekannten Fälle von Neuinfektionen unter den Drogenkonsumenten habe man auch bereits im Rahmen des nationalen Aktionsplans eine Serie von Maßnahmen ergriffen.



Im September sei beispielsweise das mobile Präventionsprogramm „Mopud/Xchange“ ins Leben gerufen worden, mit dem auch den am weitesten ausgegrenzten Drogenkonsumenten in ihrem Lebensumfeld HIV- und Hepatitisschnelltests und sterile Spritzen zugänglich gemacht würden.



"Fixerstuff" in Esch



Darüber hinaus werde Anfang 2018 die „Fixerstuff“ in Esch/Alzette eröffnet. Dieser, landesweit zweite Drogenkonsumraum solle auch auf regionaler Ebene zur Reduzierung der Risiken beitragen und zudem die bestehende Einrichtung in Luxemburg-Stadt entlasten.



Ein weiterer Schritt sei es, die Konsumgewohnheiten zu verändern. So sollen Infektionsrisiken drastisch verringert werden, indem Konsumenten dazu bewegt werden, von einem intravenösen Konsum zu einem Konsum durch Inhalieren überzugehen.

Erfolgsrezept "blowen"



Diese Strategie habe in der hauptstädtischen „Fixerstuff“, dem „Abrigado“, bereits Früchte getragen, betont Lydia Mutsch. 40 Prozent der Klienten inhalierten die Drogen mittlerweile – im Szenejargon „blowen“.



Diese Bemühungen sollen nun auch in der neuen Struktur in Esch/Alzette fortgesetzt werden. Wie die Ministerin weiter unterstreicht, habe man bereits ein umfangreiches Netzwerk zum Austausch von Spritzen aufgebaut. So seien im vergangenen Jahr insgesamt 423 000 sterile Spritzen verteilt worden. 94 Prozent davon seien nach dem Gebrauch auch wieder eingesammelt worden.



Es würden beachtliche Bemühungen unternommen und noch zusätzliche Maßnahmen diskutiert, um den nationalen HIV-Aktionsplan weiter zu verbessern. Dennoch habe die Erfahrung gezeigt, dass das Angebot an zugänglichen und kostenlosen Hilfsmaßnahmen kein Garant sei, dass diese auch tatsächlich von den Betroffenen genutzt würden.