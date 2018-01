(rc) - Die Luxemburger investieren heutzutage dreimal mehr Geld in Reisen als noch vor gut 20 Jahren. Das Budget geht von den früheren, insgesamt 320 Millionen Euro pro Jahr, auf die nun stolze Summe von einer Milliarde Euro rauf.

Das und weitere interessante Fakten - wie zum Beispiel, dass Frankreich seit 20 Jahren noch immer unantastbar auf Platz eins der Lieblings-Feriendestinationen liegt und, dass die Luxemburger nun drei Mal anstatt nur zwei Mal im Jahr in die Ferien fahren - ergeben sich aus den letzten STATEC-Tourismusstudien.

Der Zeitpunkt für den Start der neuen, vierten und letzten Umfrage für das Jahr 2017 ist zudem günstig getroffen, denn die Gedanken an die Ferien liegen im Moment gerade wieder in der Luft. Am Wochenende, vom 12. bis zum 14. Januar, findet nämlich die diesjährige Vakanzenfoire in Kirchberg statt.