(nas) - In den kommenden Monaten wird sich das Schülerkarussell in Limpertsberg drehen. Im Frühjahr werden die etwa 1.400 Schüler des Lycée Vauban in das neue Gebäude im Ban de Gasperich ziehen. Damit folgen sie den 800 Grundschülern der französischen Schule, die bereits seit der Rentrée 2017 auf dem Areal unterrichtet werden.

Die Gemäuer des Lycée Vauban sollen, nach Aussage von Unterrichtsminister Claude Meisch allerdings auch in Zukunft von Schülern genutzt werden ...