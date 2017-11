(gs) - Genau ein Monat ist seit den Kommunalwahlen vergangen und in den meisten Gemeinden stehen die Koalitionen und Schöffenräte fest. In diesen Tagen werden denn auch die neuen Gemeinderatsmitglieder vereidigt.



Die Bürgermeister und Schöffen passieren dafür nach und nach im Innenministerium in Luxemburg-Stadt, wo sie vor Ressortminister Dan Kersch ihren Eid ablegen. In der Folge können die Bürgermeister dann in ihren Kommunen die einzelnen Räte vereidigen, sodass in Kürze alle in Amt und Würden ihre Arbeit aufnehmen können.



Die ersten neuen Schöffenratsmitglieder, die ihren Eid ablegten, waren am Dienstag die Vertreter aus folgenden 13 Gemeinden:



Bartringen: Bürgermeister: Frank Colabianchi; Schöffen: Monique Smit-Thijs und Patrick Michels;



Befort: Bürgermeister: Camille Hoffmann; Schöffen: Lily Scholtes und Emile Wies;

Bech: Bürgermeister: Camille Kohn; Schöffen: Emile Bohnenberger und Norbert Classen;

Berdorf: Bürgermeister: Joé Nilles; Schöffen: Suzette Seyler-Grommes und Daniel Scharff;

Bettendorf: Bürgermeisterin: Pascale Meyers-Hansen; Schöffen: José Vaz do Rio und Paul Troes;



Biwer: Bürgermeister Marc Lentz; Schöffen: Sylvie Steinmetz und Marc Greis;

Bous: Bürgermeister: Carlo Kütten; Schöffen: Netty Simon-Kill und Joé Beissel;

Clerf: Bürgermeister: Emile Eicher; Schöffen: Georges Michels und Romain Braquet;

Colmar-Berg: Bürgermeister Christian Miny; Schöffen: Malou Kasel-Schmit und Georgette Weber;

Consdorf: Bürgermeisterin: Edith Jeitz; Schöffen: Willy Hoffmann und Henriette Weber-Garson;

Dalheim: Bürgermeister: Jos. Heisbourg; Schöffen: Nic. Dicken und Luc Mangen;

Diekirch: Bürgermeister: Claude Haagen; Schöffen René Kanivé und Claude Thill;



Park Hosingen: Bürgermeister: Romain Wester; Schöffen: Georges Majerus, Jos Degrand und Guy Trausch.

Am Mittwoch werden weitere 24 weitere Schöffenräte vereidigt.